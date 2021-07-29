25-35 грн за час: в Киеве намерены ввести плату за парковку возле собственного дома

В Киеве могут ввести плату за парковку возле жилых домов. Парковка возле дома будет обходиться киевлянам в 25-35 грн за час.

Об этом заявил начальник Инспекции по парковке КГГА Дмитрий Рахматуллин, об этом информирует UAINFO.org со ссылкой на Dtp.kiev.ua.

По словам Рахматулина, столичные власти планируют брать с водителей деньги за использование придомовой территории

Такие меры он считает абсолютно обоснованными: нигде нет расчетов, что человек должен парковаться под своим жильем. Тем более что земля у большинства домов принадлежит городу, хотя люди и платят за обслуживание придомовой территории.

«Привычка везде парковаться бесплатно осталась, хотя все мы знаем, что ничего бесплатного не существует и каждый квадратный метр столичной земли стоит бешеных денег. Тем более что сегодня в большинстве таких дворов особенно в центральной части города паркуются не только жители, но и работники соседних офисов», — говорит Рахматуллин.

В КГГА планируют, что платная парковка появится в тех жилых дворах, чья придомовая территория принадлежит городу.

Жители будут об этом извещены и в течении выделенного периода смогут решить вопрос с оформлением земли или же согласиться на разработку платных парковочных мест.

Стоимость парковки будет зависить от местоположения: в центре дороже, а в спальных районах дешевле.

Бесплатно можно будет оставить машину только ночью и на выходные, а так придется выложить в центре – 35 грн/час, прицентровая зона – 25 грн/час и 5 грн/час в спальных районах столицы.

Как пишет "Апостроф", информацию о планах ввести в Киеве платные парковки возле домов подтвердил советник замглавы КГГА, глава Совета по урбанистике Виталий Селик.

По словам Селика, власти обосновали такое решение нехваткой парковочных мест, а также тем, что скорые и пожарные не могут проехать «запаркованные» кварталы.

По словам Селика, оплата придомовой территории не дает жильцам права на бесплатную парковку.

«То, что они платят 200-300 гривен за обслуживание придомовой территории, они платят исключительно за уборку возле своего дома», — говорит Селик.

«Те паркоместа, которые есть в старых кварталах города, я напомню, были рассчитаны для так называемой гостевой парковки», — отмечает Селик.

Ранее власти расcчитывали, что у большинства жителей города будет свое парковочное место или гараж.

«На примере старой застройки и застройки 90-х можно пояснить, что перед домом находится 10-20 паркомест на 100-200 квартир. Это же не справедливо по отношению к 90% жителей дома, ведь все одинаково платят за придомовую территорию, а паркуется 10%. А справедливо ли, что одни люди купили себе гараж или паркоместо в подземном паркинге, а другие паркуются бесплатно», — добавляет он.

«Да, сейчас в городе существует система, когда люди бесплатно могут оставлять на месяц автомобиль возле своего дома. Но, во-первых, они занимают место потенциальных гостей других жителей дома, которые не могут подъехать. А, во-вторых, мы видели ситуации, когда в некоторых жилых комплексах банально скорая или пожарные не могут проехать из-за того, что автомобили запаркованы в два ряда. Это все нужно нормировать», — заявил Селик.

Напомним, с 1 июля начали действовать новые тарифы на парковку.

Так, стоимость часа парковки в I зоне, охватывающей центральную часть города, составит 35 грн/час.

Стоимость во II зоне, на прилегающих к центру территориях — 25 грн/час.

В спальных районах города стоимость остается без изменений — 5 грн/час.

В выходные дни, а также в рабочие дни с 22:00 до 8:00 парковки остается бесплатным.

Оплата за парковку осуществляется безналичным путем через приложения «Киев Цифровой», «Приват 24», Easy Pay или через интернет-сайты ipay.ua или easypay.ua. Наличными парковку можно оплатить только в терминале Easy Pay.