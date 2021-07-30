Палата представників США схвалила збільшення фінансової допомоги Україні

Палата представників США підтримала збільшення допомоги Україні на 2022 рік / фото REUTERS

Нижня палата Конгресу США - Палата представників - схвалила законопроект про фінансування Держдепартаменту США у 2022 році.

Про це повідомили у посольстві України в США, пише УНІАН.

В ньому збільшено розмір допомоги Україні та внесено поправки щодо санкцій проти російського газопроводу в Європу "Північний потік-2".

Так, у законопроєкті зазначається, що загальна сума коштів, яку мають виділити на програму допомоги Україні по лінії Державного департаменту, Агентства США з міжнародного розвитку та пов'язаних програм становить не менше 481,5 мільйона доларів. Це на 28,5 мільйона доларів більше, ніж у поточному році.

"Із зазначеного кошторису 125 мільйонів доларів будуть виділені на цілі безпекової допомоги Україні за статтею "Міжнародне військове фінансування", що на 10 мільйонів доларів більше, ніж у 2021 році", - сказано у повідомленні.

Для набуття чинності законопроект має бути схвалений Сенатом США та підписаний президентом Джо Байденом.

"Вечірні Вісті"