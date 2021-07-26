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Береза: Я склонен верить злым языкам из ОП, рекомендую проследить перемещение президентского самолёта. Без президента

  191   0 26.07.2021, 15:01 | Новости, Политика
Береза: Я склонен верить злым языкам из ОП, рекомендую проследить перемещение президентского самолёта. Без президента

Заметно, что Ермак системно расставляет на разные должности людей, не очень компетентных, но при этом исключительно ориентированных на него. Он назначает на те должности, которые генерируют финансовые потоки. И уже понятно, что любые назначения инициируются Зеленским и Ермаком не для повышения эффективности институций, Набсоветов или предприятия, а для генерация кеша на цели собственного потребления и содержание монобольшинства в ВР. И оплату лояльным ломам, журналистам и членам Набсоветов.

Об этом в Facebook пишет Борислав Береза, информирует UAINFO.org.

Видимо, в планах Ермака и Зеленского соскочить все же с обеспечения своих потребностей за счет олигархов для того, чтоб затем раскуркулить олигархов и стать этаким аналогом колективного Лукашенко, но в Украине. Они видят себя диктаторами. Схема понятна. Зеленский будет сидеть на троне и рассказывать людям, что ему мешают олигархи, оппозиция, Порошенко, пришельцы с Нубиру и мировая закуска, а бабло будет скирдовать Ермак. Поэтому они плотно связаны и Зеленский не хочет избавиться от своего схематозника и регента. 

Кстати, именно об этом говорит их "борьба" с контрабандой. На сегодняшний день все контрабандисты озвучивают, что теперь контрабанда контролируется именно Ермаком и расставлянными им людьми. Видимо очень успешно Зеленский и Ермак боролись с контрабандой. Именно с этим похоже связано увольнение генерала Наумова из СБУ, который контролировал контрабанду и не хотел делиться на условиях Ермака. И с этим связаны санкции РНБО, которые запустили передел рынка контрабанды. И так во всех сегментах экономики. Кстати, а что с незаконной добычей янтаря и вырубкой леса? Тишина? Видимо тоже "победили"? И если кто-то не хочет играть по правилам "ОП", то его ловят. А что вы хотите, если ларечник и профан рулят всей внутренней и внешней политикой. Вы же не ждете от них, что они будут и смогут сформировать стратегию в государственных интересах или появят державническое мышление? Я подозреваю, что следующим чем займутся Ермак и Зеленский - это попыткой атаки на СМИ и ЛОМов, которые их критикуют. На фоне этого опять будут протягивать цензуру через законопроекты о СМИ. Но тут они подавятся. 

Поэтому лишь дело времени, когда их схемы начнут вскрываться и будут вызывать скандалы и протесты. Но я бы рекомендовал проследить перемещение президентского самолёта. Без президента. Кстати, злые языки говорят, что удобный транспорт для перевозки наличных. И я склонен верить злым языкам из ОП. 

Борислав БЕРЕЗА

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