Хотів "вигнати Путіна": якутського шамана Габишева відправили на примусове лікування

Суд в Якутську ухвалив примусово лікувати шамана Габишева / фото Радіо Свобода

В Росії Якутський міський суд направив шамана Олександра Габишева, який збирався "вигнати" президента РФ Володимира Путіна, на примусове лікування.

Про це повідомляє "МБХ медіа" з посиланням на адвоката Олексія Прянишникова.

Адвокат також розповів, що до вступу рішення суду в силу шамана Габишева помістили під варту.

Крім того, суд виніс окрему постанову щодо адвоката Габишева - Ольги Тимофєєвої за фразу "судилище, мені соромно брати участь в такому процесі" і за те, що встала з запізненням при вході судді в зал.

Звинувачення просило направити Габишева на примусове лікування в "спеціалізований психіатричний заклад з інтенсивним спостереженням". Адвокат пов'язував поспіх із розглядом справи з тим, що 27 липня закінчується шестимісячний термін утримання його підзахисного в психіатричному стаціонарі.

Олександр Габишев кілька разів збирався дійти до Москви. Вперше - навесні 2019 року він відправився пішки з Якутська. Але незабаром його затримали та відправили на психіатричну експертизу. На Габишева завели кримінальну справу про заклики до екстремізму й помістили до психлікарні, з якої його виписали в липні 2020 року. До цього в січні того ж року він заявляв про новий похід на Москву, але його затримали і помістили в психоневрологічний диспансер через два тижні після оголошення.

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