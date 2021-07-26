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Нужны не маски, а респираторы: врач пояснил, к чему готовиться в борьбе с COVID-19

  6   0 26.07.2021, 14:30 | Новости, Общество
Нужны не маски, а респираторы: врач пояснил, к чему готовиться в борьбе с COVID-19

Человечество пока проигрывает пандемии COVID-19, поэтому людям нужно привыкать жить рядом с коронавирусом.

Об этом изданию "Апостроф" рассказал врач-инфекционист Вадим Аристов.

Эксперт отметил, что штамом "Дельта" интенсивно болели бедные страны, где люди делали ставку на спасение жизней, а не на изучение мутации. Аристов также предположил, что каких-то клинических особенностей по симптомам между существующими штаммами нет.

Врач-инфекционист согласился с предположением собеседника о том, что Земля пока проигрывает коронавирусу.

"Пока да. Надо понять, что человечество пока не пришло в движение. Есть такая дуальность: предметы и процессы. Мы пока пытаемся предметами победить: покупаем вакцины, ящики с концентраторами, какие-то койки. Однако вирус работает на процессах. Нам нужно изменить процессы работы, отдыха, лечения, защиты и профилактики", - объяснил Вадим Аристов. 

По словам врача-инфекциониста, со стартом масштабной вакцинации вирус начал интенсивно эволюционировать, и коронавирус всеми силами пытается проникнуть внутрь людей, получивших прививку. В качестве примера Вадим Аристов привел Израиль, где 80% взрослого населения прошли иммунизацию, а если учитывать несовершеннолетних - то лишь 50% от всего населения вакцинировались.

"Вирус начинает интенсивно размножаться среди невакцинированных, так как снимаются маски и другие запреты. Он там работает, и он все время пытается проникнуть внутрь людей, которые вакцинировались. То есть пробить эту оборону. В некоторых случаях это удается благодаря определенным мутациям. Соответственно, оттуда вирусы прыгают обратно в невакцинированных людей. И там они интенсивно начинают размножаться. Как в свое время с антибиотиками, мы сейчас создаем ускоренную эволюцию", - продолжил специалист.

Эксперт не сомневается, что человечеству нужно учиться жить с коронавирусом и изменять инженерные системы с принципами работы людей, чтобы как можно меньше граждан находились в закрытых помещениях. 

"Чтобы люди, которые не должны сидеть рядом - не сидели. Часть людей должна быть в других помещениях или дома. Чтобы мы не отдыхали в скоплениях - в пабах, на дискотеках и тому подобное", - отметил Вадим Аристов и добавил, что лучше больше времени проводить только в своих семьях или среди ограниченного круга друзей.

Что касается рекомендаций по предотвращению заражения коронавирусом, Вадим Аристов напомнил, что сперва отрицался вопрос воздушного пути инфицирования. Но потом в Австралии провели расследование, в ходе которого установили, что двое людей в защитных масках прошли рядом в супермаркете, дыша одним воздухом. И человек, который имел инфекцию, передал ее тому, кто был здоров.

"Вопрос именно в общем воздухе. Даже коротких моментов может хватить. Поэтому мы должны быть не в масках, а в респираторах, мы должны быть в помещениях, где проводится интенсивная циркуляция воздуха с улицы, а не циркуляция кондиционером одного и того же воздуха", - подытожил врач-инфекционист.

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