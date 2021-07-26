Саакашвили назвал факт из биографии Путина, связывающий его со Сталиным

Путин боготворит Сталина - Саакашвили / REUTERS

Глава исполкома Нацсовета реформ в Украине Михеил Саакашвили рассказал о своей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным и восхищении того Иосифом Сталиным.

Об этом Саакашвили сообщил в эфире канала "Украина 24", информирует УНИАН.

Экс-президент Грузии говорит, что в свое время Путин показывал ему дачу Сталина в Подмосковье и очень гордился тем, что его дед был поваром экс-главы СССР.

"И это очень знаменательный факт в его биографии. Он про своего этого деда рассказывал бесконечно. И Путин все время говорил: вот здесь Сталин спал, такой скромный диван, из этого чайника он пил, мой дед ему приносил. Да, то, что Путин показывал, выглядело скромно. Путин просто боготворит Сталина, чтобы вы понимали", - говорит он.

По словам Саакашвили, Путин также хвастался ему своим кабинетом - таким же, какой был у Сталина.

"Когда я с Путиным первый раз встречался на официальной встрече, он меня сразу отвел в другой кабинет и говорит: вот это бывший кабинет Сталина, официальный кабинет бывших генсеков, но я перенес свой кабинет в маленький кабинет, потому что Сталин был скромный, он всегда был в маленьком кабинете, и я все свои важные решения принимаю там, где был Сталин", - рассказал Саакашвили.