Ученые нашли место на Земле, где нет ни одного живого организма

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Ученые выяснили, что на леднике Шеклтон в Антарктиде нет ни одного живого организма.

Это на самом деле очень важное открытие, которое, возможно, поможет в будущих поисках жизни на других планетах, передает Укринформ со ссылкой на IFL Science.

Как отмечается, микроскопические существа: бактерии, амебы, археи и т.д. живут практически по всей Земле - начиная со дна океана и заканчивая самой высокой точкой планеты.

Существует распространенное мнение, что микроорганизмы существуют в любых средах. Но теперь ученым удалось обнаружить необычное место, где нет ни единой формы жизни, и для этого даже не пришлось лететь на другую планету.

Ледник Шеклтон является настолько уникальным сочетанием холода, сухости и солености, что стал одним из наименее приспособленных для жизни мест на Земле, даже для микробов, которые в земных условиях адаптируются практически везде.

"Наша неспособность выявить микробы или микробную активность в определенных почвах предполагает, что эти поверхностные почвы являюся пределом микробной активности и способности к выживанию, обусловленной холодными, сухими и солеными условиями окружающей среды", - отметили исследователи.

Микробы - одна из "самых высоких ставок" в поисках внеземной жизни, многие астробиологи в последнее время радуются, учитывая перспективу найти кучу микроскопических существ на Марсе.

Но если на Земле есть места, где можно не найти даже микробов, то найти таких существ на Марсе, видимо, будет очень нелегко, отмечает издание.