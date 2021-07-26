Акція проти сексуалізації: німецькі гімнастки виступили на Олімпіаді в закритих комбінезонах (фото)

Елізабет Зайц / фото REUTERS

Німецькі гімнастки виступили на Олімпіаді в Токіо не в звичних трико, а в закритих комбінезонах.

У кваліфікаційних змаганнях німкені Сара Восс, Пауліна Шефер-Бетц, Кім Буї та Елізабет Зайц виступали в комбінезонах, які повністю закривали ноги, інформує УНІАН.

Дана акція спрямована проти сексуалізації жінок у спорті.

Вперше збірна Німеччини одягала комбінезони на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики у квітні. Тепер же вона отримала дозвіл виступити так і на Олімпіаді.

"Ми хотіли показати, що кожна жінка повинна сама вирішувати, що їй надіти. Це не означає, що ми зовсім відмовляємося від звичайних трико. Ми приймаємо рішення, грунтуючись на тому, що ми відчуваємо і чого хочемо", - зазначила німецька гімнастка Зайц, яку цитує ESPN.

Фото REUTERS

Фото REUTERS



Фото REUTERS

УНІАН