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Нападет ли Путин после выигрыша битвы за трубопровод? — Politico

  8   0 23.07.2021, 23:01 | Новости, Политика
Нападет ли Путин после выигрыша битвы за трубопровод? — Politico

Украина, находящаяся в состоянии войны с 2014 года и из-за трубопровода лишаемая даже минимального контроля над Россией, который у нее когда-то был, теперь обречена…

Президент России Владимир Путин выиграл битву за трубопровод «Северный поток-2». Но как только в конце августа работы над «Северным потоком-2» будут завершены, трансатлантическим стратегам придется еще активнее задуматься над вопросом, лежащим в основе всей этой динамики: атакует ли Россия? И если да, то когда?

Об этом пишет сегодня на страницах Politico Максимилиан Терхалле, приглашенный профессор программы Grand Strategy в Королевском колледже Лондона и бывший старший советник Министерства обороны Великобритании, информирует UAINFO.org.

Вполне вероятно, что Украина, находящаяся в состоянии войны с 2014 года и из-за трубопровода лишаемая даже минимального контроля над Россией, который у нее когда-то был, теперь обречена.

Соседние с Россией менее крупные члены НАТО также небезосновательно дрожат, будучи в очередной раз оставленными размышлять, насколько надежным является сдерживание альянса в действительности. И не без причины.

Те, кто думает, что ответ на вопрос о наступлении России — «нет», чувствуют свою правоту, например, на основании того факта, что предсказание бывшего главы британского штаба сухопутного командования генерала Ричарда Ширреффа — «2017 год: война с Россией» — оказалось ошибочным. Бывшие чиновники указывают на железный закон сдерживания НАТО: Россия не будет атаковать восточный фланг альянса, пока там находятся американские солдаты.

Так из-за чего же вся суета?

Одну подсказку дает адмирал Джеймс Дж. Ставридис. В своей книге «2034 год: роман о следующей мировой войне», написанной вместе с американским писателем Эллиотом Акерманом и вышедшей в начале этого года, он описывает начало войны между США и Китаем. Ставридис, который искренне поддержал книгу Ширреффа, не связывает свои последние идеи с Европой и Россией. Но это сделали другие, хотя, возможно, и непреднамеренно.

Когда Джеймса Мэттиса, тогдашнего министра обороны США, в Сенате в 2017 году спросили, смогут ли США вести две крупные войны одновременно, он ответил: «Нет, сэр!» И именно здесь Путин может надеяться увидеть возможность.

Американо-китайская война, скорее всего, поглотит большую часть, если не весь, экономический и военный потенциал США и, следовательно, сильно подорвет доверие к ним в плане обеспечения сдерживания в Европе. И поэтому такой конфликт предоставит Путину долгожданную возможность исправить поражение России в конце холодной войны в 1991 году.

Безусловно, неизвестно, разразится ли конфликт между США и Китаем вообще. Но невозможно исключить, что продолжающаяся конкуренция может перерасти в масштабное пожарище именно потому, что очень маловероятно, что какая-либо из сторон пожелает уступить власть каким-либо существенным образом.

Европейские страны не должны основывать свои высокие заверения Украине на доверии к российскому лидеру, а должны, во-первых, ясно продемонстрировать Путину, что они готовы отрезать Россию от базирующейся в Бельгии системы SWIFT — глобальной сети, облегчающей международные банковские операции. Во-вторых, европейцам следует переосмыслить возможность согласования и расширения их ядерных арсеналов в форме евро-сдерживающего фактора, размещенного внутри НАТО.

Перевод – Экономика от Пророка

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