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Энергетический терроризм в Украине: тарифы на электроэнергию снова повысят

  6   0 23.07.2021, 22:05 | Новости, Экономика
Энергетический терроризм в Украине: тарифы на электроэнергию снова повысят

За счет подорожания производители электроэнергии снова пытаются закрыть свои «хотелки».

Уже два года в Украине нет отдельных тарифов для населения и промышленности – как и в случае с газом, у нас все это время действует рынок. Соответственно, и цена электроэнергии определяется рынком. Более низкая стоимость для населения связана с действующим ПСО (механизмом спецобязательств) – благодаря ему украинцы сейчас платят 1,68 гривен за 1 кВт-ч.

Об этом пишет глава жилищного Союза Украины Александр Скубченко в комментарии для «Главреда», информирует UAINFO.org.

С 1 августа ПСО собираются пересмотреть, зафиксировав в нем более высокую стоимость электроэнергии с учетом градации потребления.

Мы с вами думаем, что пересмотр ПСО – это необоснованное повышение «пальцем в небо», но наверняка у предприятий имеется некая статистика – они знают, сколько людей потребляет до 100 кВт-ч в месяц, а сколько – до 300 кВт-ч и выше. И пересмотр ПСО – это по сути, работа с калькулятором по выбору лучшей для них модели для покрытия всех аппетитов. Потому так или иначе, они выйдут на конечную цифру, которая им нужна.

Какими будут тарифы, пока точно не может сказать никто – все это пока модели. Есть несколько моделей, которые поддерживают те или иные производители энергии и окончательный вариант пока не утвержден Кабмином. Если этого не произойдет до 1 августа, то тогда процесс подорожания могут вовсе отсрочить до сентября (а возможно, и позже). Ведь Кабмин должен был принять решение по ПСО еще 1 июля, но предыдущий вариант якобы заблокировали в Офисе президента и заставили Кабмин искать лучший вариант.

Подорожание, как и рынок (который, кстати, по факту ни одного дня не работал из-за ПСО), необходим определенным людям. В Украине действует энергетический терроризм — иначе назвать то, почему некоторые лица останавливают целые генерации ради принятия необходимых решений, просто нельзя. Тем более, что у нас нет власти, которая может хоть на что-то влиять и наводить порядок.

При этом в Украине действует модель, при которой трейдеры, у которых есть компьютер и ручка, сами могут обваливать цены, тем самым удешевляя электроэнергию для промышленности.

Но с населением это не работает, поскольку это никому не выгодно. В конце концов, должен же кто-то покрывать убытки.

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