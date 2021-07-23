Зеленский ввел санкции против российского интернет-магазина и "представительства ДНР" во Франции

Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях / фото president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский подписал решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о введении санкций против онлайн-ресурса Wildberries.
Об этом сообщатся на сайте Офиса президента, информирует УНИАН.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 16 июля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в указе президента.
Ограничительные меры сроком на 3 года применены к 6 физическим лицам, а также к 10 компаниям и организациям.
Среди организаций, против которых вводятся санкции, - ООО Wildberries и его подразделения в разных странах.
Санкции были введены против Wildberries в России, Украине, Казахстане, Беларуси, Киргизии, Польши и Армении.
По онлайн-ритейлеру Wildberries были применены санкции:
- блокирование активов:
- полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;
- предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
- приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;
- прекращение предоставления телекоммуникационных услуг;
- запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности;
- запрет на установление деловых контактов;
- блокировка сайта www.wildberries.ru.
Другим указом президент ввел в действие решение о санкциях в отношении шести человек. В списке оказались и руководители интернет-магазина, россияне: Татьяна Бакальчук, Владислав Бакальчук, Андрей Ревяшко, Алексей Кузменко.
Санкции против "представительства ДНР" во Франции
Также санкции ввели и против так называемой "Ассоциации представительства Донецкой народной республики во Франции", представленной в муниципалитетах Куду и Лансон-Прованс.
В санкционный список попали основатель так называемого представительства ДНР во Франции Фаяр Жераль-Юбер и сотрудник так называемого "Международного пресс-центра Doni" Неан Кристель.
Как сообщал УНИАН, 16 июля СНБО ввел ограничительные меры в целом против 53 юридических и 15 физических лиц, в частности, в отношении граждан, находящихся под санкциями США.
Скандал с Wildberries в Украине: что известно
Онлайн-магазин продает, в частности, футболки и вышивки с Путиным, ОМОНом, Крымским мостом. Кроме того, интернет-площадка предлагает покупателям запрещенную в Украине советскую символику. Wildberries является крупнейшим онлайн-ритейлером в России, его основательница - самая богатая женщина РФ Татьяна Бакальчук.