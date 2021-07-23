Зеленский ввел санкции против российского интернет-магазина и "представительства ДНР" во Франции

Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях / фото president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подписал решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о введении санкций против онлайн-ресурса Wildberries.

Об этом сообщатся на сайте Офиса президента, информирует УНИАН.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 16 июля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в указе президента.

Ограничительные меры сроком на 3 года применены к 6 физическим лицам, а также к 10 компаниям и организациям.

Среди организаций, против которых вводятся санкции, - ООО Wildberries и его подразделения в разных странах.

Санкции были введены против Wildberries в России, Украине, Казахстане, Беларуси, Киргизии, Польши и Армении.

По онлайн-ритейлеру Wildberries были применены санкции:

блокирование активов:

полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;

предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;

прекращение предоставления телекоммуникационных услуг;

запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности;

запрет на установление деловых контактов;

блокировка сайта www.wildberries.ru.

Другим указом президент ввел в действие решение о санкциях в отношении шести человек. В списке оказались и руководители интернет-магазина, россияне: Татьяна Бакальчук, Владислав Бакальчук, Андрей Ревяшко, Алексей Кузменко.

Санкции против "представительства ДНР" во Франции

Также санкции ввели и против так называемой "Ассоциации представительства Донецкой народной республики во Франции", представленной в муниципалитетах Куду и Лансон-Прованс.

В санкционный список попали основатель так называемого представительства ДНР во Франции Фаяр Жераль-Юбер и сотрудник так называемого "Международного пресс-центра Doni" Неан Кристель.

Как сообщал УНИАН, 16 июля СНБО ввел ограничительные меры в целом против 53 юридических и 15 физических лиц, в частности, в отношении граждан, находящихся под санкциями США.

Скандал с Wildberries в Украине: что известно

Онлайн-магазин продает, в частности, футболки и вышивки с Путиным, ОМОНом, Крымским мостом. Кроме того, интернет-площадка предлагает покупателям запрещенную в Украине советскую символику. Wildberries является крупнейшим онлайн-ритейлером в России, его основательница - самая богатая женщина РФ Татьяна Бакальчук.