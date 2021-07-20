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Мендель описала в своей книге Богдана и Гончарука: "Хамоватый люмпен" и "Два метра секса"

  117   0 20.07.2021, 16:31 | Новости, Политика
Мендель описала в своей книге Богдана и Гончарука: "Хамоватый люмпен" и "Два метра секса"

Скандальная книга бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель под названием "Каждый из нас президент" вышла в продажу 19 июля. В ней она описала работу многих политиков, похвалила Зеленского, поругала Порошенко, а также назвала бывшего премьер-министра Алексея Гончарука "Двумя метрами секса".

О деталях, которые в своей книге описала Мендель, сообщает издание "Лига.нет", пишет УНИАН.

О Гончаруке

В своей книге Мендель обозвала экс-премьера Алексея Гончарука эгоцентричным, также она пишет, что политику "нужно повзрослеть". Так, по словам бывшей сотрудницы ОП, ее подруга называла Гончарука "Два метра секса".

"Он запомнился трудолюбием, амбициозностью, быстрой сменой масок, колоссально накопленной агрессией, которую щедро вылил на парламент, а также периодом наибольшей активности в предложении и голосовании реформ", - пишет Мендель о Гончаруке.

"В целом Гончаруку просто надо было повзрослеть. И это сложно давалось мальчику, который до того, как его кандидатуру представил президент, больше часа играл на приставке в офисе партии", - добавила новоиспеченная писательница.

О Богдане 

"Встретив Ермака, Богдан превращался в хамоватого люмпена, что выкрикивал несовместимые с логикой языковые конструкции. Ермак отмалчивался, ведя себя как родовитый аристократ, только иногда реагируя на безумство тезки. Так, например, прошел перелет в США, который длился более 10 часов", - указала бывшая пресс-секретарь Зеленского в книге.

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