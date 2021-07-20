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Компания Carmat продала первое искусственное сердце

  6   0 20.07.2021, 18:01 | Новости, Мир
Компания Carmat продала первое искусственное сердце

Французская компания Carmat объявила о первой успешной имплантации своей разработки - искусственного сердца Aeson. Об этом сообщает Радио Свобода, пишет Корреспондент.

Имплант получил пациент в Неаполе, который ожидает пересадки донорского органа. Отмечается, что продажу протеза в Европе разрешили в декабре 2020 года.

До сих пор ни одно сердце Aeson не использовалось вне клинических исследований. Стоимость операции - 150 тысяч евро, была оплачена региональной системой здравоохранения.

Искусственное сердце Aeson создано для пациентов с терминальной бивентрикулярной сердечной недостаточностью. Оно может работать в течение нескольких месяцев до трансплантации живого органа.

Напомним, 15 июля Carmat объявила о первой имплантации человеку своего искусственного сердца в США. Операция была проведена в рамках клинического исследования в больнице Университета Дюка в Дареме. 

В настоящее время Aeson продолжает проходить испытания в клинических условиях. В ноябре 2019 года промежуточные результаты исследований показали, что семь из 11 пациентов с искусственным сердцем достигли шестимесячного выживания в ожидании дальнейшей трансплантации сердца.

Carmat была создана известным кардиохирургом Аленом Карпантье.

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