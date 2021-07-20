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Чорноморськ – місто із сімейними цінностями

  10   0 20.07.2021, 15:01 | Новости, Общество
Чорноморськ – місто із сімейними цінностями

Міжнародний жіночий рух «За сімейні цінності» відкрив свій осередок у Чорноморську. Зустріч  жіночих громадських організацій та активного жіноцтва Одеської області, яка відбулася у Палаці культури і мистецтв, мала на меті привернути увагу до теми потенціалу сім'ї, як фундаменту розвитку громади. Лише 200 років тому перші поселенці, які оселилися на цих землях, мріяли зробити це місце комфортним для своїх сімей, а сьогодні це сучасне курортне місто з понад 75 тисячами мешканцями, пише UAINFO.org

Очільниця жіночого руху «За сімейні цінності» в Одеському регіоні Олена Величко у своєму виступі наголосила, що сьогодні сім'я визначає економічний потенціал, що чим сім'я міцніше, тим сильніше вона замислюється над майбутнім своїх дітей. А для цього має розвиватися освіта, медицина, спорт, створюватися робочі місця, гідний рівень заробітної плати, має бути захист  екології, будуватися культурні об'єкти. Зараз час нашого покоління, і від нас залежить, яке місто ми передамо у спадок нашим дітям.

Жінки Чорноморська переконані: якщо зробити місто комфортнішим для власних сімей, воно стане комфортним і для гостей. Адже кількість сімей, які повертаються сюди на відпочинок щороку примножується, що уможливлює створення робочих місць і розвиток інфраструктури.

«Міжнародний жіночий рух «За сімейні цінності» у 30 річницю незалежності України започаткував особливу ювелірну відзнаку «Найкраща сім'я України» і розпочав її вручення з Одеського регіону. Мета цієї відзнаки полягає в тому, щоб у кожній громаді зверталася увага суспільства на ті сім'ї, які є гідним прикладом не лише сімейних цінностей, а й сприяють реалізації сімейної політики в суспільстві, активно долучаються до популяризації сімейних цінностей, культурних традицій, передачі досвіду молодшому поколінню, створенню програм для людей ІІІ віку, сприяють розвитку волонтерського і меценатського рухів», - Наталія Федорчук, голова Міжнародного жіночого руху «За сімейні цінності».

Перші відзначені сім'ї міста Чорноморськ: Фундук'ян - Стеценко, Каплун, Гуляєв, Ненека. Ці сім'ї є такою фортецею, де завжди можна знайти підтримку і розуміння, де в любові і повазі виховуються діти,  де разом долаються труднощі, досягаються вершини і завойовуються нові перемоги. Чим більше буде міцних сімей, тим сильнішим буде наше місто, - переконані жінки Чорноморська.

Міжнародний жіночий рух «За сімейні цінності», представлений на заході Наталією Федорчук, Світланою Зброй, Іриною Горою, Тетяною Баграновською та Наталією Шапошніковою, окреслив напрями співпраці на найближчий період та досяг домовленостей щодо підписання меморандуму про спільні дії із органами місцевого самоврядування в культурному, освітньому, екологічному, туристичному, економічному та міжнародному напрямах.

У заході взяли участь: народний хор «Червона калина», Олена Таркановьска та Олександр Ходаковський, які своїми концертними номерами засвідчили важливість підтримки культурних традицій і важливість наступності поколінь у творчих родинах.

Українці завжди шанували сім'ю. Немає міцніше на землі союзу, ніж щаслива і дружна родина. Це і початок нового життя, і продовження свого роду, і шанування традицій наших предків, і примноження здобутків, на яких тримається розвиток суспільства. У генетичному коді української жінки закладено бути берегинею своєї сім'ї, своєї родини, своєї держави. Саме тому сьогодні активне жіноцтво намагається повернути Україну до сімейної політики.

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