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Леонід Кравчук переніс операцію на серці

  66   0 30.06.2021, 09:00 | Новости, Политика
Леонід Кравчук переніс операцію на серці

Фото: Леонід Кравчук, перший президент України (УНІАН) 

Перший президент України та глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук переніс операцію на серці. Подробиці наразі не розголошуються.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович.

"Провели (операцію - ред.). Але він просив не розголошувати подробиці", - розповів Арестович.

Зазначимо, Леоніду Кравчуку 87 років. Станом на сьогодні він очолює делегацію України в ТКГ щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

РБК-Україна

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