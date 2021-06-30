Фото: Леонід Кравчук, перший президент України (УНІАН)

Перший президент України та глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук переніс операцію на серці. Подробиці наразі не розголошуються.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович.

"Провели (операцію - ред.). Але він просив не розголошувати подробиці", - розповів Арестович.

Зазначимо, Леоніду Кравчуку 87 років. Станом на сьогодні він очолює делегацію України в ТКГ щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

РБК-Україна