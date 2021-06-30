Фантастика: сборная Украины в овертайме вырвала победу у Швеции и вышла в четвертьфинал Евро-2020

Артем Довбик забил победный гол / фото REUTERS

Сборная Украины в 1/8 финала чемпионата Европы играла против сборной Швеции и прошла в четвертьфинал турнира.

В первой половине первого тайма команды обменялись моментами Романа Яремчука (вратарь среагировал на удар форварда) и Александера Исака, которому немного не хватило точности. А в середине тайма Украина открыла счет - Андрей Ярмоленко выдал великолепный пас внешней стороной стопы на Александра Зинченко, который пробил в касание. Голкипер шведской сборной коснулся мяча, но не спас свои ворота, информирует УНИАН.

Следом Георгий Бущан спас Украину после хитрого удара Себастиана Ларссона со штрафного. Но до перерыва шведы все же отыгрались - мяч оказался в воротах после удара Эмиля Форсберга и досадного рикошета от ноги Ильи Забарного.

После перерыва Сергей Сидорчук мог выводить Украину вперед, но после паса Ярмоленко пробил в штангу. А буквально через минуту уже Украину спас каркас ворот после удара Форсберга. Чуть позже команды обменялись опасными моментами (у Украины не забил Ярмоленко), а на 69-й минуте Форсберг еще раз пробил в каркас ворот - теперь уже в перекладину.

Под конец основного времени обе команды заметно подустали, скорости упали, и в итоге игра перешла в овертайме.

На 99-й минуте матча Украина получила численное преимущество - центральный защитник Маркус Даниэльссон прямой ногой врезался в колено Артема Беседина. Выглядело жутко, арбитр посмотрел видеоповтор и справедливо показал красную карточку. А Беседин, который вышел на замену на овертайм, покинул поле с помощью врачей.

В большинстве сборная Украины владела инициативой, и на 121 минуте замена Андрея Шевченко сыграла

Швеция - Украина - 2:1

Голы: Форсберг,43 - Зинченко, 27, Довбик, 120+1

Швеция: Ульсен, Лустиг (Крафт, 83), Линделеф, Даниэльссон, Аугустинссон (Бенгтссон, 83), К. Ульссон (Хеландер, 101), Экдаль, С. Ларссон (Классон, 97), Форсберг, Кулусевски (Квайсон, 97), Исак (Берг, 97)

Украина: Бущан, Караваев, Забарный, Кривцов, Матвиенко, Сидорчук (Безус, 117), Степаненко (Макаренко, 94), Зинченко, Шапаренко (Малиновский, 61), Ярмоленко (Довбик, 106), Яремчук (Беседин, 91, Цыганков, 101)

Предупреждения: Кулусевски, Форсберг - Ярмоленко

Удаление: Даниэльссон, 99

УНИАН.

