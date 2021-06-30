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Юрий Романенко: "Велике будівництво" ради великой монополии

  10   0 30.06.2021, 10:01 | Новости, Экономика
Юрий Романенко: "Велике будівництво" ради великой монополии

"Смотрите, вот очередная монополька на пустом месте. Какие-то инвесторы садятся на загруженные трассы, которые отремонтированы за счет государства и начинают зарабатывать бабло путем установления шлагбаумов. В результате поездка в Луцк из Киева по "Житомирке" дорожает на 250 гривен. В обе стороны на 500", - об этом пишет политолог Юрий Романенко, информирует UAINFO.org.

"На каком основании? Может быть параллельно "автобанам" "инвесторы" сделают нормальные бесплатные дороги? Очень сомневаюсь. Может быть, государство убрало транспортный сбор, который составляет от 30 до 40% с каждого литра топлива? Так нет. Так что делает государство? Оно как всегда создает очередную кормушку для приближенных. При этом предварительно отремонтировав за наш с вами счет те же самые дороги "Великим будівництвом". Браво, - завершает политолог.

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