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Die Welt: Німеччина на словах підтримує Україну, але догоджає Кремлю

  5   0 03.06.2021, 23:16 | Новости, Политика
Die Welt: Німеччина на словах підтримує Україну, але догоджає Кремлю

Солдати України майже кожного тижня гинуть на сході країни. Але попри це, Німеччина відмовляється допомогти молодій демократії, яка прагне інтегруватися в Європу. Моральний компас німецького федерального уряду, схоже, зламався.

Лідер "Зелених" Роберт Хабек під час візиту в Україну заявив, що Німеччина повинна забезпечити ЗСУ хоча б оборонною зброєю, щоб вони мали змогу захищатися від російської агресії. Після цього обговорення цієї теми в Берліні не вщухають, - пише Die Welt, інформує UAINFO.org з посиланням на УНІАН.

Нещодавно в інтерв'ю президент Володимир Зеленський повторив, що його країна зацікавлена в покупці озброєння від німецьких компаній. На це соціал-демократ і міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас відповів категоричним "ні".

Це "ні" незмінно звучить з 2014 року, коли почалася російська атака, а Київ вперше попросив Берлін про військову допомогу. Москва анексувала Крим, а також розв'язала війну на сході України, яка триває вже сім років і досі майже кожного тижня відбирає життя українських солдатів. А Німеччина досі відмовляється допомагати молодій демократі в обороні проти агресивної диктатури. Чому?

"Німецький підхід базується на суміші з неправильного розуміння пацифізму й задобрювання Росії. Це доводить, що зовнішньополітичний моральний компас федерального уряду, а особливо СДПН з її знаменитим набором видатних російських апологетів, вже дуже давно не працює", - йдеться в статті.

Берлін не просто не хоче допомагати Києву в самозахисті. Він просуває проект "Північний потік-2", який потрібен Москві для досягнення своїх стратегічних інтересів. Завдяки йому Путін отримає інструмент для енергетичного шантажування України.

На марних переговорах в "Нормандському форматі" чи в прес-релізах міністерства закордонних справ Німеччина завжди на боці України. Але німецькі дії, такі як активне просування "Північного потоку-2" й відмова надавати військову допомогу, говорить про зовсім протилежне. Така "мова дій" більш вагома. І без сумніву, вона принесе більш тяжкі наслідки для України, ніж дешеві слова.

Німецька зброя для України: чому про це говорять?

Першим тему військової допомоги для України підняв лідер партії «Зелених» Роберт Хабек. За його словами, Києву «важко відмовити» в озброєнні, яке йому потрібне для самозахисту.

Ці його слова спровокували серйозну дискусію в Берліні. Хабека розкритикували політичні суперники, а також деякі «Зелені». Адже він фактично відступив від давнього принципу пацифізму, якого дотримується партія. Хабек пояснив, що мав на увазі оборонні й нелетальні засоби, такі як прилади нічного бачення й техніку для евакуації поранених.

Після цього у «таборі» канцлера Ангели Меркель теж заговорили про потребу озброїти Україну. Однак, там наголосили, що Україні потрібно більше, ніж нелетальна військова техніка. Зокрема, в ХДС/ХСС вказали на ослаблені українські ВМС і ВПС.

На тлі цих дебатів міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас відкинув заклики озброїти Україну. Він наголосив, що конфлікт на Донбасі можна вирішити лише політичними методами. 

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