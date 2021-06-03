Foreign Policy: Україна робить ставку на криптовалюту, яка може посилити корупцію

Уявіть країну з такою собі економікою, яка експортує здебільшого метали й аграрну продукцію, але живе без великих іноземних інвестицій. Як перетворити її в гарячий напрямок для міжнародних потоків грошей?

Україна переконана, що знає відповідь. Вона робить велику ставку на криптовалюти. Це може перетворити погрузлу в бідах країну на глобальний осередок передових фінансистів. Але криптовалюти також можуть принести й проблеми. Про це на сторінках Foreign Policy пише науковий співробітник American Enterprise Institute і член Національної комісії Великої Британії з готовності Елізабет Броу, інформує UAINFO.org з посиланням на УНІАН.

Завод з "майнінгу" Bitcoin - процесу обміну обчислювальних потужностей на криптовалюту - може скоро з'явитися біля Запорізької АЕС неподалік українського кордону з Росією. Це найбільша атомна електростанція в Європі. Але майбутній завод криптовалюти, угода про який був підписаний торік й передбачає інвестиції на 700 мільйонів доларів, буде споживати, а не генерувати енергію. І потужне виробництво на Запорізькій АЕС забезпечить її, що дасть шанс українській індустрії покращити свій імідж і позбутися давній асоціацій з катастрофою в Чорнобилі.

Розміщення заводу Bitcoin поруч з потужною електростанцією - це справді ідеальний план. Інше таке підприємство будують біля АЕС в Рівному на заході України силами "Енергоатому" й нідерландської компанії Bitfury, яка спеціалізується на інфраструктурі для криптовалют. Але з точки зору фінансів, запорізький центр може зіштовхнутися з нелегким шляхом. В угоді щодо його побудови бере участь інвестиційна фірама Yom Capital, яка базується на Кіпрі. Її корпоративний слід дуже незначний. Yom Capital і кілька пов'язаних з нею компаній зареєстровані на Мальті, про що свідчать дані Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів. Одна з них - South East Trading - має лише юридичну поштову адресу, на яку зареєстровано багато фірм. Вона не веде жодної ділової активності.

Якщо відкласти питання інвесторів в бік, Україна робить велику ставку на криптовалюти. В документі під назвою "Віртуальні активи в Україні" міністерство цифрової трансформації описало, як країна збирається перетворитися на головний напрямок криптовалют у світі. На додачу до схвалення нового закону "Про віртуальні активи", перше читання якого відбулося в українському парламенті минулого грудня, Україна збирається активно приваблювати бізнес у сфері криптовалют через дуже конкурентні податкові ставки. Компаніям запропонують платити 5% від доходів й звільнять від ПДВ. Окремі ж бізнесмени будуть платити 5%-й податок впродовж пільгового періоду до кінця 2025 року.

"У нас в Україні багато талановитих кадрів й потужна спільнота розробників блокчейн. Вони підхопили тенденцію криптовалют швидше, ніж люди в інших країнах, і зрозуміли, як збудувати бізнес на їхній основі", - сказав заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков.

На даний час в Україні вже працює близько 100 компаній з сектору криптовалют, навіть попри те, що спеціальне законодавство ще не було схвалене. Звіт компанії з кібербезпеки Hacken і Української асоціації венчурного та приватного капіталу (UVCA) свідчить, що за період з липня 2019 до червня 2020 років з України була виведена криптовалюта на 8,2 мільярди доларів, а ще на 8 мільярдів, навпаки, зайшло в країну. Щоденний обсяг трансакцій криптовалют в Україні тепер становить 150-200 мільйонів доларів.

"Коли ми затвердимо законодавство, Україна стане одним з головних напрямків для криптовалют у світі. Не так багато країн крипто-лояльні, тож компанії обирають саме такі", - пояснив Борняков.

На його думку, після схвалення законодавства в Україні будуть працювати близько 2 тисяч фірм, які займаються криптовалютами. Дата-майнінгові центри повинні переконати компанії відкрити український офіс. Оскільки цей бізнес надзвичайно енерговитратний. Майнінг криптовалют вимагає астрономічних об'ємів електроенергії. Тому що цифрові монети виготовляються і продаються через масивну і дуже складну цифрову бухгалтерію, під назвою блокчейн. Фактично необмежена кількість потужних комп'ютерів можуть під’єднатися до цієї бухгалтерії.

Financial Times минулого місяця писав, що, згідно з останніми розрахунками індексу електроспоживання для Bitcoin, майнінг поглинає 133,68 терават-годин електроенергії на рік. Це більше, ніж спожила Швеція за весь 2020-й (131,8 терават-годин) і трохи менше, ніж було використано в Малайзії (147,21 терават-годин). Такий стан речей вразив навіть ентузіаста криптовалют Ілона Маска, який нещодавно оголосив, що за автомобілі Tesla більше не можна буде платити за допомогою Bitcoin. Це важлива зміна, зважаючи на те, що Tesla володіє 1,5 мільярдами доларів у цій криптовалюті. Вихід Маска обвалив ринок на приблизно 370 мільярдів доларів.

Якщо уряди, вчені і навіть Маск вважають, що криптовалюти надто небезпечні для планети, чи варто тоді в них інвестувати? Швейцарський кантон Цуг вважає, що варто. З лютого люди й бізнес в кантоні можуть сплачувати податки в криптовалюті. Цуг називають "Крипто долиною", оскільки він вже став гарячою точкою для такого бізнесу завдяки встановленню вигідних правил. Станом на минулий вересень невеликий кантон з населенням 129 тисяч людей став домом для 439 фірм, які займаються криптовалютою.

"Приваблення криптовалютних фірм - це розумний крок кантону Цуг і України. Крипто - технологія майбутнього. І вона з нами на довго", - сказала дослідник криптовалют з Варшавської школи економіки Катажина Цюпа.

Зважаючи на статус кантону Цуг, не дивно, що саме місцевий політик нещодавно опублікував цифри про вуглецевий слід середньостатистичної трансакції Bitcoin. Виявилося, що викиди вуглекислого газу такі ж, як від 721554 трансакції через систему VISA або від одного домогосподарства в США за 23 роки.

"Звісно, статус Крипто долини йде на користь іміджу кантону Цуг. Але не можна дбати про довкілля і водночас просувати Bitcoin. Люди кажуть, що Bitcoin стає чистішим. Але чи справді це так? Індустрія на стільки децентралізована. В ній немає пана Крипто, який прийняв би рішення, що валюта повинна стати чистішою", - пояснив соціал-демократ Жером Пітер.

Але Швейцарія на третьому місці в індексії сприйняття корупції від Transparency International. Вона добре знається на анонімних грошових операціях. Але криптовалюти більше, ніж таємні банківські рахунки, створюють ризик переказу брудних грошей. Попри те, що такі цифрові гроші легальні, той факт, що ланцюг трансакції не вимагає реального імені користувача, робить їх бажаними для злочинців. Страховий брокер Marsh повідомляє, що в першому півріччі 2020 року платежі хакерам, які використовують програми-вимагачі, зросли на 60%. При цьому, 98% цих перерахунків були виконані за допомогою Bitcoin.

"Криптовалюти в широкому розумінні - це фантастична і потрібна можливість для глобальної економіки. Але люди зловживають ними, наприклад, використовуючи для відмивання грошей. Кожна країна намагається боротися з цим. Але якщо ми спробуємо запровадити національні чи місцеві обмеження для використання криптовалюти, крипто-компанії просто підуть в інше місце. Саме тому в Україні їх може стати дуже багато", - пояснила Цюпа.

Темна сторона криптовалют кидає виклик Україні, яка займає 117 місце в індексі сприйняття корупції. Бажання українців викорінити хабарництво допомогло президенту Володимиру Зеленському перемогти на виборах. Але країна все ще не покращила своє становище. З 2019 року, коли Зеленський був обраний президентом, Україна піднялася вище в індексі сприйняття корупції лише на кілька щаблів. МВФ теж занепокоєний надто повільним прогресом. Додайте до цієї суміші сектор, в який люди приходять, щоб не розкривати свої фінансові операції, і можна отримати небезпечний результат.

"Якщо у вас корумпована країна, а ви дозволяєте криптовалютам діяти анонімно, це може привабити тих, хто відмиває гроші. Якщо вам не вдається побороти корупцію в нинішньому стані, як ви збираєтеся її викорінити, коли будуть ще й виклики криптовалюти?" - сказала Цюпа.

Борняков запевняє, що добре знає про ризики, які ховають в собі криптовалюти.

"Це технологічна інновація. А технічні інновації часто використовують злочинці. Але ми повинні врахувати як можливості, так і ризики. Ми абсолютно розуміємо, що криптовалюти можуть бути використані злочинцями. Але готівку вони теж використовують", - сказав заступник українського міністра.

Багато криптовалютних компаній цілком легально вже працюють в Україні. Серед них компанії з розробки блокчейн, які створюють дуже складні алгоритми для трансакцій криптовалют. Також є багато фінтех-бізнесів й фірм з підтримки, назви яких відомі в Кремнієвій долині. Але є й такі компанії, як Milton Group. Минулого року шведська газета Dagens Nyheter виявила, що працівники її офісу в Києві вмовляли людей по всьому світі інвестувати в фальшиві криптовалюти. Шведські прокурори, які розслідують цей випадок, намагаються залучити Європол й інших європейських партнерів. А міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде обговорила цю проблему з урядом України. Але до цього часу не було жодного суду і навіть жодних обвинувачень.

Державні службовці в Україні з особливим ентузіазмом користуються новими валютами. Згідно з урядовими даними, станом на кінець березня цього року українські чиновники задекларували загалом 46351 Bitcoin. Це дорівнює приблизно 1,7 мільярду доларів. У їхній власності також ціла низка інших криптовалют. Цікаво, що найбільше ними володіють чиновники з міських рад, МВС й Національної поліції. Такі цифри дивні для країни, в якій середня зарплата станом на квітень становила приблизно 450 доларів на місяць. Тим більше, що Україна сподівається отримати від МВФ 2,2 мільярди доларів допомоги цього року.

Намагаючись перетворитися з аграрної економіки у високотехнологічну, Україна робить сміливу ставку. Але хоч криптовалюти точно залишаться на довго, спроба Києва стати епіцентром для них - це дуже ризикований крок.