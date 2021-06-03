Только для самых смелых! В Лондоне соорудили первый в мире "небесный бассейн"

Жители элитного жилого комплекса на юго-западе Лондона Embassy Gardens воспользовались возможностью, чтобы охладиться в бассейне, расположенном на высоте 35 метров над землей в 14-метровом зазоре между двумя 10-этажными зданиями. Об этом сообщает BBC, пишет Лига. Новости, информирует UAINFO.org.

Sky Pool (небесный бассейн) описывается как "первый в мире прозрачный бассейн". Плавая в нем, можно любоваться видом на британский парламент, Темзу и колесо обозрения London Eye.

Однако, как сообщает агентство, бассейн открыт не для всех жителей комплекса, в котором арендная плата составляет от 1800 до 6500 фунтов стерлингов в месяц.

The Guardian уточняет, что жильцам квартир с долевой собственностью (жилец владеет частью квартиры, остальное – арендует) не разрешается пользоваться бассейном, а также другими объектами вроде бара на крыше рядом с оранжереей. Более того, им даже приходится входить в здание через другую дверь.

Представитель компании-застройщика Ballymore сказал, что покупкой объектов для жителей блоков комплекса занимались управляющие компании Peabody, Optivo и L&Q. Там в комментарии изданию сообщили, что не имели намерения сегрегировать жителей комплекса. По словам представителей компаний, доступ к некоторым удобствам был ограничен для минимизации стоимости коммунальных услуг.

Что касается возможности оплачивать эти дополнительные услуги, в L&Q отметили, что, реагируя на отзывы жителей, "пересматривают свой подход".

По данным The Daily Mail, квартира с двумя спальнями в Embassy стоит более 1 миллиона фунтов стерлингов, а апартаменты в пентхаусе обойдутся в 5 миллионов фунтов стерлингов.