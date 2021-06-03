Фурса: Нельзя победить олигархов законом об олигархах. Как нельзя победить коронавирус законом о коронавирусе

"В чем проблема закона об олигархах? Сам он безобидный. И не навредит никому. Но беда в том, что он затеняет собой реальную борьбу с олигархами. Реальную системную проблему. И поставив тут галочку можно идти дальше, заявив, что олигархов мы победили", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет Сергей Фурса, информирует UAINFO.org.

"И эту новость радостно покажут на всех телеканалах олигархов. Нельзя победить олигархов законом про олигархов. Как нельзя победить коронавирус законом «про коронавирус». Нельзя победить бедность, подняв в законодательном порядке прожиточный минимум, ведь денег от этого больше не станет. Нельзя улучшить образование выкинув огромные деньги на стены нового университета, забыв о финансировании новой украинской школы и закрывая глаза на университеты типа Поплавского. Нельзя победить олигархов без верховенства права и работающих институтов. Но это долго. И скучно. И мы пойдем другим путем", - завершает Фурса.