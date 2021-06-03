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Шабунін: Рада фактично знищила систему електронного декларування

  19   0 03.06.2021, 17:08 | Новости, Политика
Шабунін: Рада фактично знищила систему електронного декларування

"Рада фактично знищила систему електронного декларування (відкорегувавши правками президентський законопроект #4651)!",, - про це на своїй сторінці у Фейсбуці пише Віталій Шабунін, інформує UAINFO.org.

"Депутати проголосували поправку Ігоря Фріса №50 (Слуга народу), яка робить неможливим покарання за брехню щодо майна родичів (навіть, якщо декларант знає про майно!).

Більш того, тепер зазначати майно, яким користується чи володіє член сім'ї тепер треба лише коли сам член сім'ї надав таку інформацію декларанту. Раніше декларант мав вказати усю відому йому інформацію, а щодо іншого - вказати, що член сім'ї відмовився надати дані.

В такій редакції законопроект робить ще гіршим, ніж було до цього. Сподіваюся, що Зеленський його ветує.

Або нам усім попрощатися з європейською інтеграцією. Іншою правкою 59 Ковальова депутати знесли покарання у вигляді позбавлення волі за умисне неподання декларацій", - завершує Шабунін.

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