Daily Mail: Возле особняка принца Гарри и Меган Маркл нашли человеческие останки

В нескольких метрах от особняка принца Гарри и Меган Маркл в Калифорнии были найдены человеческие останки, которым более 10 тысяч лет. Их обнаружили во время ландшафтных работ на дороге в Монтесито по соседству с улицей роскошного дома герцогов Сассекских за 14,7 млн долларов.

Об этом сообщает издание Daily Mail, информирует UAINFO.org.

По предварительным результатам судебного антрополога, кости могли принадлежать пожилому и молодому чумашам - индейский народ, живший на юге штата Калифорния 11 тысяч лет назад.

Известно, что в 1901 году для 100 оставшихся чумашей была создана резервация, в которой сейчас проживает пять тысяч человек.

По словам местных властей, собственность, на которой были обнаружены останки, не имела никакого отношения к принцу Гарри и Меган Маркл.

К слову, особняк герцоги Сассекские приобрели 18 июня 2020 года за 14,7 млн долларов. В главном доме герцогов Сассекских есть библиотека, офис, спа с отдельной сухой и влажной сауной, тренажерный зал, игровая комната, игровой зал и театр. Кроме того, на территории жилья расположен гараж на пять автомобилей.

Обозреватель