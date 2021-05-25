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Купуючи електроенергію у Білорусі, Україна тим самим "годує" генерацію Росії, – політолог

  7   0 25.05.2021, 20:01 | Новости, Экономика, Политика
Купуючи електроенергію у Білорусі, Україна тим самим "годує" генерацію Росії, – політолог

Український уряд повинен відмовитись від постачання електроенергії генерації Білорусі і Росії для того, щоб вийти з-під енергетичної залежності і розвивати власну генерацію, що у свою чергу зможе забезпечити робочими місця українських енергетиків і загалом підняти економіку країни.  

Про це в ефірі телеканалу сказав політолог Кирило Сазонов, передає UAINFO.org

"Уряд повинен впровадити заборону на постачання електроенергії генерації із Білорусі і Росії, що перебувають в єдиній енергосистемі. Адже купуючи електроенергію у Білорусі, Україна тим самим "годує" генерацію Росії", - сказав він. 

За словами політолога, Україна «втрачає двічі». По-перше, Україна ставить себе у енергетичну залежність від країни-агресора Російської Федерації, що є вкрай небезпечним явищем.  

"Тому що Російська Федерація у будь-який момент може повернути рубильник, і Україна залишиться без електрики. Це буде матиме катастрофічні наслідки для України. Мова іде не про ситуацію, коли просто не горять лампочки і люди сидять при свічках, ситуація складніша: не працюють водоканал і підприємства теплопостачання, лікарні, школи, магазини тощо. Це - параліч систем життєзабезпечення людини", - застеріг він.   

"Купувати електроенергію у Росії чи Білорусії - це злочин проти української незалежності загалом", - додав Кирило Сазонов. 

За словами політолога, купуючи електроенергію у Білорусі, український уряд лишає без роботи українських гірників та атомників, а державний бюджет недоотримує надходження податків. 

"При цьому людей ми відправляємо у безкоштовні відпустки або на біржу праці, натомість годуємо російських енергетиків. Питання навіть полягає не щодо ціни, а щодо національної безпеки і розвитку економіки. Купувати електроенергію у Білорусі чи РФ - категорично неможна: це невигідно, це небезпечно, це злочин проти української незалежності загалом", - сказав він.  

Кирило Сазонов також вважає, що Україна може цілком забезпечити власні потреби у електроенергії, а також працювати на європейський ринок.  

"Як відомо, підписано договір щодо приєднання до загальноєвропейської енергосистеми, але ми повинні рік попрацювати автономно, не приєднуючись до системи Білорусі і РФ, щоб показати свою спроможність працювати без криз, перекосів і підключення до інших систем. Ми не просто можемо працювати самостійно, а ми можемо створити умови, щоб вписатись у європейські норми, і тоді ми станемо частиною європейської системи", - завершив політолог.  

UAINFO

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