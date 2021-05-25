Пісня Gо_A потрапила у топ найкращих хітів світового рейтингу iTunes

Пісня українського гурту Gо_A під назвою "Шум", з якою вони виступили у фіналі Євробачення 2021, підкорила популярний музичний сервіс iTunes. Так, трек колективу увійшов у топ-10 у категорії Worldwide Songs і зараз посідає восьме місце.

Крім того, у категорії European Songs він входить у топ-5. Про це гурт повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"Продовжуємо шуміти", - написали в мережі музиканти.

Варто зазначити, що пісня "Шум" у чартах обійшла хіти зарубіжних виконавців таких як The Weeknd, Аріани Гранде, Доджі Кет і Дуа Ліпи.

Обозреватель