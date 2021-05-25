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Американські науковці назвали два ковід-симптоми, при яких потрібно негайно викликати "швидку"

  13   0 25.05.2021, 22:53 | Новости, Общество
Американські науковці назвали два ковід-симптоми, при яких потрібно негайно викликати "швидку"

Американські науковці виявили, що два симптоми – низька сатурація і часте дихання – можуть свідчити про підвищений ризик смерті. Пацієнти з такими ознаками можуть вимагати госпіталізації.

Як пише 24 канал з посиланням на EurekAlert, людині, яка захворіла на COVID-19, не завжди просто зрозуміти, в якому випадку необхідно викликати швидку медичну допомогу, інформує UAINFO.org

Центри з контролю і профілактиці захворювань США пропонують звернутися до лікаря у разі:

• утрудненого дихання;

• тривалого болю або почуття тиску в грудній клітині;

• сплутаність свідомості;

• нездатності прокинутися;

• блідої шкіри з сірим відтінком.

Науковці з Вашингтонського університету вказують, що таких яскравих симптомів, як утруднене дихання і біль в грудній клітці, у пацієнтів часто немає навіть при небезпечних рівнях ослаблення дихання і зниження рівня кисню в крові. До цих висновків вони пройшли, проаналізувавши дані понад 1000 госпіталізованих пацієнтів.

Дослідження показало, що у деяких пацієнтів з COVID-19 до того, як вони відчують себе досить погано, щоб бути госпіталізованими, може бути втрачений момент для початку раннього лікування.

Пацієнти, яких включили в дослідження, проходили лікування в лікарнях Чикаго і Сіетла в період з березня по червень 2020 року, всі вони були старші 18 років. Науковці виявили, що у багатьох пацієнтів була гіпоксемія (низький вміст кисню в крові: 91% і нижче) або тахіпное (часте дихання: 23 і більше дихальних рухів у хвилину). Водночас про задишку і кашель повідомляли лише деякі.

Науковці зіставили різні фактори з імовірністю смерті пацієнтів. Виявилося, що у пацієнтів з гіпоксемією при госпіталізації ризик смерті був в 1,8 –4 рази вище, ніж у людей з нормальним рівнем кисню в крові.

Аналогічно, часте дихання було пов'язано зі збільшенням ризику смерті в 1,9 – 3,2 раза. Водночас інші симптоми, які можна оцінити самостійно (артеріальний тиск, температура тіла, пульс) не були пов'язані з ризиком смерті.

Автори дослідження рекомендують Центрам по контролю і профілактиці захворювань змінити свої рекомендації. 

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