Сазонов: Недорогие россияне и любители "рюсського мира" на оккупированных территориях. Все, что сказала Скабеева в эфире – правда

"Я думал, что российские пропагандисты уже не могут никого удивить своими горячечными и часто эротическими фантазиями про Украину. Казалось, все уже придумали, планка задрана на недосягаемую высоту, флюгер бреда приколочен намертво и ветер обреченно дует в указанном направлении. Но нет! Они взяли очередную высоту в своей бессмысленной и беспощадной информационной войне. Уровень бреда достиг уже таких масштабов, что спорить и опровергать что-то не имеет смысла. Придется помочь им уже пробить это дно и навсегда потеряться в мрачных глубинах их больного воображения", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет политолог Кирилл Сазонов, информирует UAINFO.org.

"Итак, в эфире телеканала "Россия 1" пропагандистка Ольга Скабеева заявила, что президент Украины Владимир Зеленский направил на Донбасс "колонны украинских гомосексуалистов". Да, та самая Скабеева, которую очень красиво и интеллигентно в свое время на камеры посылал Борислав Береза в Брюсселе. Так вот, она разоблачила не только "коварные планы Зеленского и отрядов боевых украинских геев", но и коварную роль Америки в этом плане. И лично Байдена. Не смейтесь, это не анекдот - она своим ртом именно это сказала. Цитирую: "Гей-парады врываются на восток Украины и это никакая не шутка. Американцы посоветовали Зеленскому провести гей-парад на Донбассе, совет лично дал Байден".

Стоит ли спорить со Скабеевой пусть даже в формате публикаций? Думаю, нет. Потому что это уже не к нам, это в санчасть. Разговаривать со Скабеевой и теми, кто пишет ей тексты, а этим писателям дает общую рамку и тезисы, конечно, нужно. Но не политические эксперты должны это делать, а хорошая профессиональная команда опытных психиатров. Это точно их клиентура. Так что я не буду спорить, я Скабееву... поддержу. Недорогие россияне и любители «рюсського мира» на оккупированных территориях. Все, что сказала Скабеева в эфире - правда. Правда также многое другое, про что она сказать не успела.

Владимир Зеленский - очень жестокий и коварный человек. Можете пугать им детей и соханивших анальную девственность патриотов России. Украинский президент уже перебрасывает миллионы специально обученных, жестких и боевых геев к границам ОРДЛО и самой России. И конечно не без «руки США» тут. Байден лично дал команду усилить украинские подразделения американскими специалистами. Самое страшное впереди. У них, конечно. Россиянам как раз важно защищать именно тыл. Страшную тайну открою - не ради гей-парада в условном Славянске все это делается.

Разнузданные орды сильных и беспощадных геев с украинскими, американскими и радужными флагами пойдут на Донецк с Луганском, а потом развернут широкомасштабное наступление на Москву. Скабеева просто не успела вас предупредить. Не зря предупрежденные лидеры европейских государств сбежали от Путина подальше. Они знают, что скоро произойдет. Да, недорогие соседи. Все именно так и будет. Рано или поздно до вас доберется специальное подразделение и накажет по полной программе с использованием подручных предметов. Ну, вы меня поняли. Так что не теряйте времени - спиливайте мушки...", - завершает Сазонов.