В США назвали вероятную версию гибели туристов на перевале Дятлова

Эксперты американского издания The New Yorker предположили, что подлинной причиной гибели группы туристов под руководством Игоря Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала стихия. По их мнению, мистики в этой истории нет.

Об этом пишет Top News, информирует UAINFO.org.

Отмечается, что они собрали всю имеющуюся информацию, включая результаты следствия 2018 года, и решили, что версия следствия, которая говорит, что туристы не смогли справится со стихией, верна.

Отметим, что на сегодняшний день существует до сотни альтернативных гипотез гибели девятерых альпинистов. Среди них - отравление психотропными веществами, столкновение с дикими животными, нападение охотников манси и сбежавших заключенных, операция КГБ, падение аварийной ракеты, ядерный взрыв, встреча со снежным человеком, вмешательство НЛО и различных паранормальных сил. Ни одна из этих гипотез в настоящее время не получила подтверждения.

11 июля 2020 года по результатам проверки было объявлено, что к гибели туристов привела лавина, из-за которой они вышли из палатки, а затем не смогли вернуться из-за плохой видимости и погибли от переохлаждения.

Как говорится в материале, американцы рассматривали три версии: лавина, ураган и соскользнувшая на палатку плита снега.

Следователь АндрейКурьяков считал наиболее вероятной именно версию о плите. Она заключается в том, что группа неправильно выбрала место стоянки. Палатка стояла на склоне под углом 23-26 градусов, а именно в таких условиях формируется сход лавин.

Американский физик Итану Грину также предположил, что палатка в подветренной тени вершины стояла в месте формирования так называемой ветряной плиты. Он пояснил, что так называется скопление твердого снега, более опасного, чем снежные плиты.

Была воссоздана математическая модель возлежания снега в тот период. Выяснилось, что из-за метели плита сошла лишь через несколько часов после прихода туристов. Ветер утрамбовал осадки, чья плотность составила более 300 кг на кубометр. Опора на краю плиты сдвинулась из-за палатки, отчего началось ее разрушение.

Исследователи считают, что в случае наезда плиты в метр толщиной на палатку, "дятловцев" накрыло бы почти 0,5 тонны снега. Плита перекрыла им доступ к обуви и теплой одежде, отчего лыжники искали выход из плена, прорезая наст со стороны склона.

"Плита нанесла студентам страшные травмы - тем, чьи трупы были найдены у снежной времянки. Еще девять туристов бросились под гору и попытались разжечь костер, поэтому один из "дятловцев" залез на кедр за ветками, поцарапавшись и порвав одежду. От холода, не сумев обогреться, хотя обожгли даже кожу огнем, умерли еще двое", - сказано в материале.

Остальные попытались спрятаться в овраге, но лавина накрыла их слоем в три-пять метров. Кроме того, они получили ушибы и переломы, когда стихия прижала их к скалам.

Следователь Курьяков считает, что "в истории "дятловцев" нет мистики". По его словам плохую шутку с ними сыграл их профессионализм.

Будь они менее опытными, они бы не пытались уйти от палатки, сумели бы выкопать ее и остались в живых. Однако они знали о том, что лавина крайне опасна в горах зимой, и это знание привело их к смерти, считает исследователь.

Отметим, из-за отсутствия точных сведений об обстоятельствах гибели группы журналистами и исследователями-энтузиастами было создано множество альтернативных версий причин происшествия.

Обозреватель