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Зеленський розповів про запланований парад на День Незалежності України

  11   0 20.05.2021, 15:00 | Новости, Политика
Зеленський розповів про запланований парад на День Незалежності України

В Україні на День Незалежності, 24 серпня, пройде військовий парад. Загалом 30-річчя незалежності відзначатиметься три дні - з 22 по 24 серпня.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час великий прес-конференції 20 травня, пише РБК-Україна.

За його словами, парад проводитиметься як на суші, так і на воді.

"24 серпня буде парад до 30-річчя Незалежності України. Парад буде військовий. Парад буде великий. Як на суші, так і на воді. Буде і на Дніпрі, і в Одесі, і в Києві на Майдані", - розповів Зеленський.

Після параду, ввечері, 24 серпня, планується великий концерт за участю українських зірок на НСК "Олімпійському".

Напередодні, 22 серпня, планується проведення нової премії, на якій нагороди отримають "великі українці".

"22 серпня ми будемо відзначати великих українців. Буде заснована премія, яка має аналоги в західних країнах. Це будуть легенди, які прославляють Україну як в Україні, так і за межами країни в усьому світі. Буде нагородження, буде великий концерт", - додав Зеленський.

Також президент зазначив, що в рамках святкування 30-річчя незалежності проводитимуться двосторонні зустрічі з лідерами інших країн.

РБК-Україна

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