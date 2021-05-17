Бутусов: И.о. премьер-министра Молдовы прибывает в Украину. Главный вопрос визита – добиться от Киева ответов по поводу похищения экс-судьи Чауса

"И.о. премьер-министра Молдовы Аурелиу Чокой 17 мая в понедельник прибывает в Украину с визитом. Молдова требует от Украины предоставить официальные разъяснения, НАБУ требует прекратить цирк и отдать им наконец беглого судью, а Офис президента хочет представить Чауса как... российского шпиона, чтобы спасти Зеленского от скандала", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет журналист Юрий Бутусов, информирует UAINFO.org.

"И.о. премьер-министра, министр иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Аурелиу Чокой прибывает в Украину с официальным визитом по приглашению МИД Украины. Главный вопрос визита - добиться от Киева ответов по главному скандалу, омрачившему двусторонние отношения между нашими дружественными государствами - похищению экс-судьи Чауса.

Поскольку руководство Украины уклоняется от любых комментариев по сути обвинений, Молдова продолжает публично давить на нас, публикуя новые детали уголовного дела - их можно понять, они хотят показать, что без их разрешения похищать кого-либо на их территории нельзя. Накануне визита Чокоя полиция Молдовы 9 мая задержала второго подозреваемого в похищении. По данным источников Цензор.Нет в Молдове, полиция задержала гражданина Молдовы Ярослава Снигерева.

Ранее, по нашим данным, был также задержан Михаил Кодрянов.

Напомню, 3 апреля в центре Кишинева был похищен неизвестными беглый коррумпированный экс-судья Николай Чаус, прошло 43 дня, но его до сих пор не обнаружили. В Молдове возник громкий политический скандал, и в похищении министр МВД Молдовы Павел Войку открыто обвинил Украину:

"Это преступление было совершено иностранными гражданами, пересекшими государственную границу. Эти граждане уже покинули страну, пересекли границу с Украиной. У нас также есть записи доказательств на украинском языке".

Президент Молдовы Майя Санду дала указание правоохранительным органам разобраться, кто похитил Чауса:

«Недопустимо, чтобы в Молдове исчезали люди - независимо от того, являются ли они гражданами нашей страны и доказана ли их вина в преступлении».

Украина заявила о непричастности к похищению, однако никак не прокомментировала конкретные обвинения Молдовы, и публикации в молдавских и украинских СМИ имен и должностей кадровых сотрудников Главного управления Минобороны Украины, объявленных в розыск в Молдове.

Поскольку Украина уклоняется от пояснений, Молдова продолжает следственные действия, и продолжает устанавливать детали спецоперации, которая была так плохо подготовлена и исполнена, что полиция Молдовы (!!!) уже успела установить всех участников и все детали.

Чауса, безусловно, надо судить в Украине, ему есть за что отвечать.

Почему Чауса до сих пор не предъявляют, хотя он, по данным наших источников, находится на территории Украины?

1. Офис президента хочет не допустить огласки причастности к операции сотрудников ГУР МО. Дело в том, что признание ответственности Украины будет означать нарушение ГУР МО Украины закона о разведке, принятого 17 июля 2020 года Цитирую:

"Стаття 14. Розвідувальні заходи

...3. Розвідувальні заходи не можуть організовуватися і проводитися для вирішення завдань кримінального провадження".

Хороший закон приняли Слуги народа и парламент, как раз чтобы не допустить применения разведки во внутренних разборках.

Таким образом, когда власть поменяется, возникнут правовые основания привлечь к уголовной ответственности сотрудников ГУР МО, возможно принимавших участие в похищении Чауса, чтобы они дали показания, кто из руководителей дал им такой приказ. Кроме того, после того, как кто-то из участников операции по похищению выложил в интернет фотографии Чауса со следами побоев, прожженый судейский делец Чаус получит аргументы для защиты своих прав в результате похищения. Разумеется, такая позиция позволит коррупционеру уйти от ответственности, как минимум в Европейском суде по правам человека, и создать проблемы для участников похищения и тех, кто давал приказы.

2. Чаус является в Украине подследственным НАБУ. То есть после его передачи в НАБУ, на него уже нельзя будет надавить неправовыми методами, и по сути, Чаус, как опытный юрист, получит развязанные руки. И сразу сделает заявление, что его незаконно похитили, и использует все правовые инструменты для своей реабилитации. То есть вместо громкого успеха получится развал дела, и НАБУ не будет молчать о виновных в этом провале. Договориться с НАБУ у Офиса не получается. НАБУ требует от ОП прекратить цирк, иначе Чаус после передачи следствию подаст в суд заявление о похищении. Руководство НАБУ крайне раздражено, что Офис президента и ГУР МО сорвали практически расследованное уголовное дело, со всеми уликами, буквально накануне экстрадиции, запланированной в мае-июне.

3. Когда руководство ОП, а это, конечно, Андрей Ермак, ставило задачу похитить Чауса, то Зеленскому рассказывали о будущем большом успехе, ярком информповоде, которые позволит пропиарить власть, получить свидетеля против Порошенко, в общем, сорвать сразу букет проблем и добиться успеха. Но теперь Зеленский постепенно понимает, что вместо выдачи Чауса, которое НАБУ ожидало в ближайшее время, и разоблачения причастности Порошенко к вывозу беглеца в Кишинев, Украина получит скандал, дискредитирующий президента, и наоборот - подрывающий расследование НАБУ и спасающий оппонентов. Возникает вопрос - а в чьих интересах действовал Офис президента? Ермак и все окружение президента знает - Зеленскому нужно приносить только победы, только хороший пиар, только хорошие новости, а если вместо овации президент получает очередной провал и порцию грязи, которую ему лично приходится разгребать - а такое Зеленский не забывает и не прощает.

Что же планирует делать Офис президента?

Чтобы спасти лицо и спастись от уголовного преследования, и решить проблему отношений с Молдовой, по данным наших источников, на данный момент придуман такой план.

Чокою заявить, что Чаус представлял угрозу национальной безопасности. Чауса обнаружат во вторник, 18 мая в Украине, и задержат силами СБУ. И заявить, что он задержан СБУ как подозреваемый в шпионаже и сотрудничестве с РФ. Это позволит предоставить законные основания действиям сотрудников ГУР МО. Одновременно, это позволит определенное время содержать Чауса в СИЗО СБУ, под контролем, чтобы не передавать сразу в НАБУ и не допустить, таким образом, немедленных публичных выступлений беглого коррупционера. Ну и поработать с ним на закрепление данной версии. Такая вот рабочая версия - посмотрим, не поменяют ли свой план в ОП в очередной раз.

Проблема в том, что дело о незаконном вывозе Чауса в Молдову, где фигурирует охрана пятого президента Петра Порошенко, все равно остается в ведении НАБУ, и пока Чаус остается в СБУ, дела НАБУ будут стоять без движения.

Впрочем, так далеко в ОП не заглядывают. Главное - избежать скандала с Молдовой и придумать версию, которая позволит легализовать похищенного Чауса в Украине, и спасти шестого президента от скандала с незаконным ввозом Чауса накануне торжественной второй годовщины.

И представьте себе - если бы Ермак не захотел покрасоваться перед Зеленским новым "подвигом", они бы не получили весь этот геморрой, и сейчас бы Чаус без всяких скандалов законно был передан в Украину и давал бы уже показания! Войдут в историю как первые шпионы, разоблаченные молдавской полицией! Чудаки", - завершает Бутусов.

Підписуйся на сторінки UAINFO у Facebook, Twitter і YouTube