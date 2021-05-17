Израиль нанес удары по девяти домам командиров ХАМАС

Израильская армия в ночь на понедельник, 17 мая, нанесла авиаудары по девяти домам, принадлежащим командирам ХАМАС. Позже был уничтожен бункер террористов на юге Газы. Об этом израильские военные сообщили в Twitter, пишет Корреспондент.

Отмечается, что, боевая авиация атаковала дома командира батальона Бейт-Хануна, командира роты Бейт-Хануна, командира роты Газы и командира роты, входящей в состав батальона Аль-Шати.

Согласно заявлению военных, некоторые дома использовались для хранения оружия.

Также сообщается, что израильские ВВС уничтожили подземную инфраструктуру ХАМАС в Хан Юнисе, на юге сектора Газы. Этот бункер, вход в который вел из жилого здания, располагался в непосредственной близости от детского сада (29 метров) и мечети (60 метров).

Военные заявили, что в ходе удара 54 истребителя поразили 35 террористических целей и 15 километров туннельной системы.