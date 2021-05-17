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Юрий Романенко: Отставка трех министров – это плата за помощь американцев

  8   0 17.05.2021, 09:00 | Новости, Политика
Юрий Романенко: Отставка трех министров – это плата за помощь американцев

"Отставка трех министров - это плата за помощь американцев. Очевидно, что США потребовали таких кадровых изменений, необходимых для усиления контроля над потоками, что это потребовало изменение архитектуры властной конструкции. Чем глубже Зеленский входит в конфликт с олигархами, тем все более безальтернативным становится американское плечо, - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет политолог Юрий Романенко, информирует UAINFO.org.

"Однако это будет формировать ещё один конфликт - Зеленский войдёт в клинч со своим самым ближайшим окружением из 95 квартала, потому что оно пытается само сесть на потоки, вытесняя олигархов и deep state. А вот против этого американцы, которые не хотят появления новых олигархов. В этой логике Зеленского будут принуждать насыщать соросятами госаппарат. В итоге он окажется в конфликте с олигархами, конфликте со своими, когда начнёт их убирать, окружённый слабыми соросятами и валом проблем.

Зеленский сделал хороший ход с Конча-Заспой, где начнут щемить за смехотворную аренду госземель под государственной или элитной недвижимостью. Однако этот ход в ряду других ходов генерирует такое количество обиженных, что я просто не понимаю как с полудохлым силовым блоком можно в такой борьбе выстоять, даже опираясь на крепкое плечо дяди Сэма", - завершает политолог.

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