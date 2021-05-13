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Дело Медведчука никак не отразится на ситуации на фронте. Там сейчас и так эскалация, а еще у Путина в некоторой степени связаны руки – Сергей Гармаш

  13   0 13.05.2021, 11:02 | Новости, Политика
Дело Медведчука никак не отразится на ситуации на фронте. Там сейчас и так эскалация, а еще у Путина в некоторой степени связаны руки – Сергей Гармаш

 

"По Медведчуку. Не думаю, что вручение ему подозрения как-то отразится на переговорах в ТКГ. Уверен, что там этот вопрос даже не прозвучит. Другое дело - личная встреча внешнеполитических советников Н-4 среди которых от РФ - Дмитрий Козак, фигурирующий в деле Медведчука. Наверняка, ему захочется обсудить это с Андреем Ермаком. Но это логичное, однако, только предположение. В любом случае, я думаю, фактор предстоящей встречи Н-4 учитывался при принятии решения о подписании подозрения куму Путина", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет журналист Сергей Гармаш, информирует UAINFO.org

"На военной ситуации на Донбассе притеснения Медведчука никак не отразятся. Во-первых, там сейчас и так эскалация, и большей она не станет, потому что у Путина в некоторой степени связаны руки переговорами о встрече с Байденом. Он хоть и кокетничает, набивает себе цену, но заинтересован в диалоге с главой США гораздо больше, чем Байден. А поскольку Путин считает, что все, что происходит в Украине - это происки США, да еще вручение подозрения (странное совпадение) случилось после визита в Киев Госсекретаря США, то, наверняка он думает, что это Штаты провоцируют его на шаг, который поставит саммит под угрозу. На всякий случай (кто его знает...) не будем его в этом разуверять.

Ну и последнее. Мне кажется Зеленский просто взял на вооружение тактику Путина: силой принуждать противника к диалогу. Вот Байден назвал Путина убийцей, а тот согнал войска к границе с Украиной и Байден сам позвонил и предложил встретиться. Так и Зеленский: дорог тебе твой кум, давай хоть публично, хоть не публично, разговаривать. Теперь его свобода зависит от тебя. А "русские ж своих не бросают"...

Так что, посмотрим. Если все-таки сядет касатик опзжопный - не поговорили. А если под любым соусом отвертится - значит диалог состоялся.

Так, глядишь, и вопрос обмена сдвинется с мертвой точки. Теперь у Путина появляется личный интерес в этом деле...", - завершает Гармаш.

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