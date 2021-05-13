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Кочетков: Какую-то символическую кость олигархи власти кинут. Но коррупционные схемы останутся, как и сама власть олигархата

  7   0 13.05.2021, 10:02 | Новости, Политика
Кочетков: Какую-то символическую кость олигархи власти кинут. Но коррупционные схемы останутся, как и сама власть олигархата

"Вот в видосиках, презенташках и шоу наша власть - одна из лучших. В мире и окрестностях. А насчет серьезных игр с серьезным людьми - пока не очень", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет политолог Александр Кочетков, информирует UAINFO.org.  

"Подняли исключительно правильную и важную тему - антиолигархизация. Жизненно важную, потому что с олигархатом, присосавшимся к бюджету, плодящим теневые схемы и рулящим политикумом, стране просто не выжить. Но начали не с обсуждения принципов, на которых должен базироваться закон, а с оглашения того, что в список попадают 13 фамилий. А почему не 14? И не 144?

Понимаете, у разработчиков антиолигархического закона пока нет даже приемлемой юридической формулировки - кто подпадает под понятие олигарх, но они уже заранее знают, против кого конкретно будущий закон нацелен! Не против системы, как необходимо, а против персон! Так система же возродится с новыми фамилиями, неужели не ясно?

Как по мне, так честнее было бы просто объявить список тех, кого власть намерена обилетить в связи с тем, что бюджет разваливается прямо на глазах, а Запад затыкать наши бюджетные дыры совсем не спешит. Скидывайтесь, мол - часть в бюджет, часть в общак, нет-нет, в общак побольше, а то мы вас законом - по темечку! Под восторги электоральных масс, ошалевших от сбычи заповедных мечт.

Разумеется, олигархи именно так - как попытку их подоить - это и воспримут. И затеют кто договорняк, кто шантаж, кто побег. В конечном итоге, какую-то символическую кость олигархи власти кинут. Но коррупционные схемы останутся. И сама власть олигархата останется. А потери олигархат быстро наверстает за наш с вами счет - опять подняв тарифы, цены за услуги и прочее.

Короче, при таком запеве слушать припев этой «антиолигархической» песни даже не хочется", - завершает Кочетков.

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