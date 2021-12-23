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Батьків зірки "Дюни" раптово знайшли мертвими: що сталося

  5   0 23.12.2021, 11:30 | Новости, Происшествия
Батьків зірки "Дюни" раптово знайшли мертвими: що сталося

Алісія Вітт втратила батьків / instagram.com/aliciawitty

Голлівудська актриса, зірка фільму "Дюна" Алісія Вітт повідомила про смерть своїх батьків. За її словами, вони довго не виходили на зв'язок, тому вона попросила свого двоюрідного брата провідати їх.

Коли молодий чоловік прийшов в їх будинок, то побачив їх тіла мертвими. На місце події одразу приїхала поліція. У будинку Вітт провели обшук, але нічого підозрілого не знайшли, також не були виявлені і сліди насильства на батьках актриси. Причина смерті поки невідома, інформує УНІАН.

"Я прошу трохи самотності в цей час, щоб сумувати і осмислити цей поворот подій і цю сюрреалістичну втрату", - сказала Алісія.

Хто така Алісія Вітт

Алісія Вітт народилася в Вустері, штат Массачусетс, і в дитячому віці почала виступати на аматорській сцені. У віці чотирнадцяти років, після отримання диплома про середню освіту, вона переїхала до Голлівуду, щоб продовжити вивчати музику і акторську майстерність. Після кількох появ у різних телешоу, в 1984 році вона отримала роль Алії Атрейдес у фільмі Девіда Лінча "Дюна".

УНІАН

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