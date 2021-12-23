Гончаров: Мягких сценариев развития Украины в будущем 2022 году не осталось. Есть только жесткие и горячие

Мы сейчас, по утверждению политических лидеров, сильно сжаты тисками трёх угроз: вторжения РФ в Украину, введения военного положения, осуществления госпереворота. А также в нашей предпринимательской среде продолжает нарастать напряжение из-за трёх основных вызовов, которые нас ждут в следующем 2022 году, пишет в своем блоге директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров, информирует UAINFO.org.

Первый вызов. Для реального и устойчивого подъема украинской экономики нам ежегодно нужно не менее 10 млрд. долл. США прямых иностранных инвестиций. Это наша цель, и для её достижения в следующем 2022 году необходимо кардинально изменить ситуацию с проведением структурных и институциональных экономических реформ, начать реализацию новой инвестиционной стратегии. Но пока приходится лишь констатировать ускоряющийся отток капитала из Украины. Даже аналитики НБУ признали тот факт, что в этом 2021 году население последние четыре месяца подряд покупало иностранной валюты больше, чем продавало. Например, в ноябре население купило валюты на 275,9 млн долл США больше, чем продало.

Второй вызов. Сегодня реальный сектор украинской экономики зарабатывает мало, мы фактически держимся на кредитной игле МВФ и ВБ. Да, завершаем 2021 год с потерями в производящей экономике, но зато с огромными кредитными портфелями и займами от размещения ОВГЗ. А полученные кредиты и займы, как известно, это всегда долги, и их обязательно придется отдавать (в нашем случае - с очень высокими процентами). Напомню, практически каждую неделю этих осенних и зимних месяцев Минфин выходил на рынок заимствований с размещением гривневых и номинированных в иностранной валюте гособлигаций, и в январе-ноябре текущего 2021 года уже привлек очень дорогих 478,8 млрд гривен! Судите сами: платежи по погашению госдолга за январь-ноябрь 2021 года составили 412,3 млрд грн (96,4% от плана), платежи по обслуживанию - 142,4 млрд грн (96,4% от плана)! И в следующем 2022 году более трети доходов госбюджета предстоит отдать на погашение и обслуживание госдолга, что значительно уменьшит возможности бюджета-2022 для осуществления социально-экономических расходов. Словом, придется украинцам еще туже затянуть свои пояса.

Третий вызов. В следующем 2022 году будет больше неопределенностей, чем перспектив для заработка у малого и среднего бизнеса. В этой связи сразу хотел бы вспомнить замечательные слова 30-го Президента США Калвина Кулиджа: «Я хочу, чтобы народ Америки работал меньше на правительство и больше на себя». Когда так будут мыслить на Банковой и Грушевского? Пока у нас всё наоборот, все стыдливо и покорно закрывают глаза на циничные «распилы» и «откаты». Да, свою судьбу мы делаем сами: история не для всех - танцуем на граблях. Теперь у нас, если ты не коррупционер, то однозначно - неудачник. Конечно, у наших топ-чиновников не хватает мозгов превратить взятки и откаты из бюджетных потоков во что-то бизнесовое, чем просто держать всё в наличке и антиквариате. Плюс полное недоверие к собственноручно построенной финансовой системе и конкретно - к гривне.

Ну, а для одураченного народа и в следующем 2022 году всё будет по-прежнему: чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса.

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Александр ГОНЧАРОВ