Україна може змусити Путіна заплатити за нове вторгнення тисячами життів російських солдатів – Reuters

Міноборони РФ

Збройні сили України значно поступаються російським за чисельністю та озброєнням, але можуть чинити такий опір, який змусить президента Росії Владіміра Путіна заплатити ціну у розмірі багатьох тисяч російських життів за будь-яке нове вторгнення, пише агентство Reuters, інформує ZN.UA.

Західні військові аналітики кажуть, що армія України краще навчена та оснащена, ніж у 2014 році, коли Росія без бою захопила Кримський півострів. Вони додають, що в українській армії є висока мотивація на захист серця країни.

З цих причин вони вважають малоймовірним, що Путін задумає пряме завоювання України, пише автор Марк Тревельян.

"Ми не побачимо великої гігантської червоної стріли, яка перетинає Україну. Я не вірю, що у росіян є можливість повністю захопити Україну, і я не думаю, що вони хочуть цього", - сказав Бен Ходжес, відставний генерал-лейтенант США, який працює зараз у Центр аналізу європейської політики.

За його словами, правдоподібною альтернативою є те, що Росія може просунутися на південь і захід від Донбасу, щоб з'єднати його з анексованим Кримом і Чорним морем. Але навіть ця обмеженіша мета спричинить великі російські втрати .

Сіємон Веземан, фахівець з озброєнь зі Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем світу, каже, що масштаби опору будь-якому вторгненню перевершать усе те, з чим Росія стикалася у попередніх військових операціях у Чечні у 1990-х роках або у короткій війні з Грузією у 2008 році.

"Так, вона може перемогти, але спробуйте вторгнутися до такої країни, як Україна, з населенням, яке явно налаштоване проти вас, яке озброєне до зубів, де більшість чоловіків мають хоча б елементарний військовий вишкіл, який вони ще можуть згадати. Ви йдете в район, який є Чечнею, помноженою на 10, або Грузією, помноженою на 30", - сказав він.

"Це не буде легкою прогулянкою. А потім вам доведеться виправдовуватися перед власним населенням як президентові Росії, що ви щойно втратили 10 тисяч солдатів убитими у перші кілька днів, бо були настільки дурні, що підтримали бойовиків Донбасу", - додав він.

Україна стверджує, що 92 тисячі російських військових зібралися біля її кордонів, а Сполучені Штати заявили, що вторгнення російських військ чисельністю до 175 тисяч людей може статися вже в січні.

Москва заперечує загрозу своєму сусідові та каже, що може переміщати свої війська на свій розсуд на своїй території. Вона стверджує, що бачить загрозу у зв'язках України з НАТО, в які Київ прагне одного разу вступити, і вимагає від Заходу гарантій безпеки, щоб розрядити кризу.

СТРАХУЮЧІ ЦИФРИ

З погляду чисельності особового складу та озброєнь, арифметика виглядає похмуро для України, зазначає автор.

Російська армія чисельністю 280 тисяч осіб приблизно вдвічі більша за українську, а загальна чисельність збройних сил Росії, що становить 900 тисяч осіб, більш ніж у чотири рази вища. За даними лондонського Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), Росія має 2840 бойових танків, що перевершують українські більш ніж утричі.

Хоча Україна потроїла свій оборонний бюджет у реальному вираженні з 2010 по 2020 рік, її загальні витрати на оборону минулого року становили лише $4,3 млрд. Це 10% від російських витрат.

"З погляду протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби між цими двома силами існує величезний розрив. Важко уявити, як Україну не можна повністю придушити з повітря", - сказав аналітик IISS Йоханн Мішель.

Росія буде прагнути використовувати свою перевагу в радіоелектронній боротьбі, щоб паралізувати командування та управління та перервати зв'язок із підрозділами на місцях, сказав він.

Але бойовий досвід України на Донбасі, її ППО ближнього радіусу дії та протитанкові засоби, включаючи ракети Javelin, що поставляються США, допоможуть уповільнити будь-яке просування Росії.

"Це не буде шматком пирога, тому що там все ще велика кількість українських військ. Більшість із них добре мотивовані, тому вони, ймовірно, будуть битися до останнього моменту", - сказав Мішель.

Навіть переможена Україна може "відкрити свій склад зброї", роздати зброю населенню та залишити росіян перед своєрідною партизанською війною, яка зробить болісним утримання будь-якої захопленої території. "Я б не хотів опинитися через шість місяців на будь-якій території, яку б захопили росіяни", - сказав він.

Путін, ймовірно, зіткнеться із сумнівами росіян щодо розв'язання війни проти слов'янського народу, а також із сильними антиросійськими настроями в Україні.

Колишній генерал-лейтенант США Ходжес сказав, що хоча цифри складаються проти України, "як ви знаєте з історії, війна ніколи не зводиться тільки до математики".

"Українське населення буде налаштоване дуже вороже, чим далі на захід будуть просуватися російські війська. Це буде дуже, дуже дорого коштуватиме російським військам", - сказав він.

ZN.UA