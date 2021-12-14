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На Житомирщині святкова ялинка зламалася навпіл і впала разом з арбористом (фото)

  8   0 15.12.2021, 17:04 | Новости, Происшествия
На Житомирщині святкова ялинка зламалася навпіл і впала разом з арбористом (фото)

Арборист внаслідок інциденту серйозно не постраждав (Фото: Твій Романів)

У вівторок, 14 грудня, на площі Єдності у місті Романів на Житомирщині стався неприємний інцидент зі святковою ялинкою.

Як повідомляє місцевий портал Твій Романів, під час встановлення дерево переламалося навпіл і впало разом з арбористом, який знаходився на ньому. 

"Ми намагалися вирівняти ялинку. І в якийсь момент ялинка зламалася. Я, перебуваючи на висоті метрів 12, впав разом з верхівкою вниз. Врятувала страховка, щоправда, добре подряпало обличчя", - розповів арборист Олександр Виговський.

Тепер у селищній раді вирішують, як терміново знайти заміну новорічній красуні, адже відкриття ялинки заплановано на 19 грудня.

Крім того, трохи раніше з деревом сталася ще одна неприємність. Під час доставки ялинки на головну площу міста її гілки зачепили натягнуті на стовпах оптоволоконні кабелі, через що кілька населених пунктів залишилися без інтернету.

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