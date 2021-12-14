На Житомирщині святкова ялинка зламалася навпіл і впала разом з арбористом (фото)

Арборист внаслідок інциденту серйозно не постраждав (Фото: Твій Романів)
У вівторок, 14 грудня, на площі Єдності у місті Романів на Житомирщині стався неприємний інцидент зі святковою ялинкою.
Як повідомляє місцевий портал Твій Романів, під час встановлення дерево переламалося навпіл і впало разом з арбористом, який знаходився на ньому.
"Ми намагалися вирівняти ялинку. І в якийсь момент ялинка зламалася. Я, перебуваючи на висоті метрів 12, впав разом з верхівкою вниз. Врятувала страховка, щоправда, добре подряпало обличчя", - розповів арборист Олександр Виговський.
Тепер у селищній раді вирішують, як терміново знайти заміну новорічній красуні, адже відкриття ялинки заплановано на 19 грудня.
Крім того, трохи раніше з деревом сталася ще одна неприємність. Під час доставки ялинки на головну площу міста її гілки зачепили натягнуті на стовпах оптоволоконні кабелі, через що кілька населених пунктів залишилися без інтернету.