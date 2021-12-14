На Житомирщині святкова ялинка зламалася навпіл і впала разом з арбористом (фото)

Арборист внаслідок інциденту серйозно не постраждав (Фото: Твій Романів)

У вівторок, 14 грудня, на площі Єдності у місті Романів на Житомирщині стався неприємний інцидент зі святковою ялинкою.

Як повідомляє місцевий портал Твій Романів, під час встановлення дерево переламалося навпіл і впало разом з арбористом, який знаходився на ньому.

"Ми намагалися вирівняти ялинку. І в якийсь момент ялинка зламалася. Я, перебуваючи на висоті метрів 12, впав разом з верхівкою вниз. Врятувала страховка, щоправда, добре подряпало обличчя", - розповів арборист Олександр Виговський.

Тепер у селищній раді вирішують, як терміново знайти заміну новорічній красуні, адже відкриття ялинки заплановано на 19 грудня.

Крім того, трохи раніше з деревом сталася ще одна неприємність. Під час доставки ялинки на головну площу міста її гілки зачепили натягнуті на стовпах оптоволоконні кабелі, через що кілька населених пунктів залишилися без інтернету.

"Вечірні Вісті"