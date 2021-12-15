Росія може мати доступ до застосунку "Дія" – ЗМІ

Росія може мати доступ до мобільного застосунку "Дія", якому довірили особисті дані мільйони громадян України. Таку інформацію оприлюднив інтернет-ресурс Legal Informatics. Про це стало відомо в ефірі програми "Сьогодні Новини" на телеканалі "Україна 24".

Видання пише, що серед десятків компаній, які залучали для надання послуг, виявилися дві російські. Обидві тепер мають доступ до технологій створення "Дії", а також можуть взаємодіяти з іншими державними інформаційними системами України.Найцікавіше, що одна з цих компаній - ЕРАМ Systems - причетна до уряду Росії та розробляє програмне забезпечення, зокрема для Сбербанку Росії, ВТБ, Ростелекому та Яндексу, тобто гарантовано підпадає під протекцію російської ФСБ.

Секретар РНБО Олексій Данілов закликав перевірити всі дані, перед тим як робити остаточні висновки: "Це питання потрібно ставити Кабінету міністрів. Апарат РНБО займається своїми питаннями. Ба більше, якщо будуть якісь запитання - ця інформація з'явилася сьогодні, то треба розбиратися - це відповідає дійсності, чи не відповідає.

Останнім часом у нас є дуже багато інформації. Коли ми починаємо її перевіряти, то, на жаль або на щастя, вона не відповідає дійсності. Нас дуже часто вводять в інформаційні процеси, тому треба розбиратися та з'ясувати, чи це відповідає дійсності".