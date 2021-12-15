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Немецкие антивакцинаторы планировали убийство премьера Саксонии

  4   0 15.12.2021, 18:01 | Новости, Мир
Немецкие антивакцинаторы планировали убийство премьера Саксонии

Немецкая полиция раскрыла заговор группы антивакцинаторов, которая планировала убийство премьер-министра Саксонии.

Полицейские провели обыски в участников заговора, сообщает Reuters, информирует Фокус.

План убийства Михаэля Кречмера, премьер-министра Саксонии, в которой уровень заражения COVID-19 является одним из самых высоких в Германии, а уровень вакцинации самый низкий, обсуждался в групповом чате в Telegram, сообщила полиция.

Группа противников вакцинации в Дрездене привлекла внимание властей после расследования, опубликованного на прошлой неделе телекомпанией ZDF. В нем говорилось, что члены группы обсуждали убийство представителей правительства Саксонии.

Правоохранители обыскали несколько домов противников вакцинации. Сейчас речь идет о пяти подозреваемых, которым вменяется "подготовка к акту насилия, угрожающему государству", пишет AP.

Члены группы под названием "Dresden Offlinevernetzung", или Дрезденская оффлайновая сеть, в сообщениях в Telegram писали, что у них есть огнестрельное оружие и арбалеты, сообщила полиция Саксонии в Twitter. После обыска на нескольких объектах в Дрездене полиция заявила, что "первоначальные подозрения подтвердились".

Движение антивакцинаторов в Германии

Протесты против новых ограничений для непривитых и планов сделать COVID-вакцинацию обязательной для некоторых групп в Германии в последнее время стали более ожесточенными, участились нападения на врачей, политиков и журналистов.

С 16 марта вакцинация в Германии станет обязательной для людей, работающих в больницах, домах престарелых и других медицинских учреждениях.

Немецкая телекомпания ARD сообщила во вторник, что более десятка политиков, СМИ и государственных учреждений получили письма с угрозами "кровавого сопротивления" этим мерам и завернутыми кусками мяса.

В прошлом месяце группа антивакцинаторов собралась у дома министра внутренних дел Саксонии с зажженными факелами, что было расценено как скрытая угроза насилия. А в сентябре неизвестные подожгли центр вакцинации в Саксонии.

Напомним, ранее лидеру украинских антивакцинаторов Остапу Стахиву сообщили о подозрении в попытке захватить власть. Стахиву инкриминировали ст. 109 Уголовного кодекса (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти). Эта статья предусматривает до 10 лет лишения свободы. 18 ноября его отправили в СИЗО на 60 суток. 1 декабря Стахив вышел из СИЗО под залог миллиона гривен, так как его поклонникам удалось собрать деньги на залог.

Фокус

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