Во Львове на химзаводе прогремел взрыв (видео)

Во Львове сегодня днем прогремел взрыв на территории Львовского химического завода. От сильного хлопка в здании завода повылетали стекла.

Об этом сообщает местное издание "Варта 1".

Руководство завода рассказало, что взрыв прогремел в результате срабатывания аварийно-защитного клапана высокого давления.

"Это вызвало такой значительный хлопок, который собственно слышали жители района. Облако, которое могли наблюдать, - не что иное чем пыль, которую подняло в воздух", - сказало руководство завода.

Никакой угрозы жизни и здоровью людей, как отметило руководство завода, нет. На месте происшествия находились полиция, спасатели и медики, но после объяснений руководства они покинули территорию завода.