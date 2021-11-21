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В Латвии начнутся учения НАТО Зимний щит 2021

  3   0 21.11.2021, 20:33 | Новости, Мир
В Латвии начнутся учения НАТО Зимний щит 2021

В учениях примут участие более 1,5 тысяч солдат из 10 стран. Многонациональную боевую группу возглавит Канада.

В Латвии с 22 ноября начинаются совместные ежегодные учения стран НАТО под названием Зимний щит 2021 (Winter Shield 2021). Они продолжатся до 4 декабря и пройдут на полигоне Адажи. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны страны.

"Учения проводятся для тренировки и повышения боевых возможностей частей, а также взаимного сотрудничества и совместимости вооруженных сил для обеспечения защиты Балтийского региона", - говорится в сообщении.

В учениях примут участие солдаты мотострелковой бригады Сухопутных войск, Национальной гвардии, Вооруженных сил Литвы, Боевой группы расширенного присутствия НАТО в Латвии и Командования вооруженных сил США в Европе.

Боевую группу в Латвии возглавит Канада. Эта группа состоит из более чем 1,5 тысяч солдат из Албании, Чехии, Италии, Исландии, Канады, Черногории, Польши, Словакии, Словении и Испании.

В частности, будут проходить боевые стрельбы из гаубиц, минометов, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия, а также запланированы облеты военной авиации.

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