Игорь Суркис: Уверен, что Шевченко станет выдающимся тренером

Украинский функционер верит в своего соотечественника.

Президент "Динамо" Киев Игорь Суркис высказался о назначении Андрея Шевченко главным тренером "Дженоа".

"Шевченко может дать очень многое итальянскому футболу. Он очень опытный футболист и тренер, такой путь прошел со сборной, попал в восьмерку сильнейших на чемпионате Европы. Поэтому, я думаю, что он подымет "Дженоа". Главное, чтобы не было волнений, что команда может вылететь. Я уверен, что он станет выдающимся тренером.

Конечно, я поздравил его с назначением в "Дженоа". Я очень ценю то, что он сделал для украинского футбола и для "Динамо"", - сказал Суркис в интервью ПРОФУТБОЛ.

Напомним, что в воскресенье, 21 ноября, Шевченко дебютирует в роли главного тренера "Дженоа" в матче против "Ромы". Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

Фото fcdynamo.kiev.ua