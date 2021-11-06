Слежка за студентками в душе общежития КПИ: "оператору" грозит тюрьма

В Киеве начали досудебное расследование из-за установки камер видеонаблюдения в душе общежития КПИ. Злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

В душевой комнате общежития по улице Металлистов обнаружили видеокамеру. На место вызвали полицию, которая опросила студенток общежития и допросила их в качестве потерпевших.

"Начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 182 УК Украины - нарушение неприкосновенности частной жизни" , - сообщают правоохранители.

Полицейские пытаются установить мотивы поступка, а также круг лиц, причастных к его совершению.