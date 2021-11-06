Более 100 человек погибли при взрыве бензовоза в Сьерра-Леоне (видео)

Многие люди подбежали к попавшему в аварию бензовозу, чтобы набрать бесплатного горючего. Именно в этот момент произошел взрыв.

На западе Африки в государстве Сьерра-Леоне произошел взрыв бензовоза, который столкнулся с другим грузовиком. Погибли более 100 человек, сообщила мэр столицы страны Фритауна Ивонн Аки-Савьерр в субботу, 6 ноября.

"Я опечалена известием о взрыве на Бай Бурех Роуд в (жилом квартале - ред.) Веллингтон после того, как грузовик с топливом столкнулся с другим грузовиком... По слухам, погибло более 100 человек. Размер материального ущерба неизвестен", - написала она, также выразив соболезнования родным погибших.

По данным местных СМИ, число жертв может исчисляться несколькими сотнями. Это вызвано тем, что многие люди подбежали к попавшему в аварию бензовозу, чтобы набрать бесплатного горючего. Именно в этот момент произошел взрыв. Множество людей получили ожоги и ранения. Пострадали десятки зданий. Сгорели две АЗС.