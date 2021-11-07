Китайцы создали новый электрических хэтчбек

Китайская компания Great Wall Motors начала продавать в Таиланде свой новый электромобиль Ora Good Cat. Его цена составляет от 29 700 долларов.

Покупателям Ora Good Cat предлагают в трех версиях, в зависимости от батареи. Для всех трех версий доступен один электромотор мощностью 143 л.с. и 210 Нм крутящего момента.

Базовая версия Tech и средняя комплектация Pro оснащаются батареей емкостью 47,8 кВт. Поэтому у них запас хода на одной подзарядке батареи составляет 400 км. Топовая версия Ultra имеет запас хода в 500 км (благодаря батарее на 63,1 кВтч).

Зарядка батареи в топовой версии занимает 10 часов, а в остальных двух - около 8 часов. Существует также устройство для быстрой подзарядки батареи (она занимает всего 45 минут).

В базовой комплектации есть все необходимое оборудование, в том числе кондиционер, информационно-развлекательная система с 7-дюймовым дисплеем, две подушки безопасности, круиз-контроль, системы пассивной безопасности и другое. В топовой комплектации есть несколько систем активной безопасности, три варианта отделки салона и многое другое.

Как мы уже говорили, Ora Good Cat в базовой комплектации стоит 29 700 долларов.

autonews.ua