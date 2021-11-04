"Завершення епохи бідності так і не почалось", – політолог про проект Держбюджету-2022

Проект Державного бюджету на 2022 рік не зазнав суттєвих змін порівняно із минулорічним. Нині в його основі лежить логіка збереження принаймні поточного стану в економічній і соціальній галузях.

Про це в ефірі українського телеканалу сказав політолог Андрій Миселюк, передає UAINFO.org.

"Цьогорічний проект Державного бюджету - не стільки розвитку, скільки підтримки, аби утримати поточну ситуацію принаймні на поточному рівні в умовах суттєвих економічних складнощів, поширення COVID та енергетичної кризи», - сказав він.

"Але загалом завершення епохи бідності так і не відбулось, тому що за понад 7 років жодних пишних обіцянок політиків не було виконано. Щоб епоха бідності скінчилась, потрібні зміни в економіці. І замість розмов про реформи, їх слід реально проводити", - додав Андрій Миселюк.

Політолог нагадав, що проектом бюджету, зокрема, передбачено збільшення фінансування Міністерство цифрової трансформації України, РНБО і Фонду розвитку підприємництва. Разом із тим, підвищення мінімальної заробітної плати відбулось лише на 200 грн - до 6700 грн. Водночас розмір середньої заробітної плати становитиме понад 15 тис. грн.

"Зростання зарплат відбувалось не співставно до зростання економіки. Тобто, влада грала в популізм, а зараз має врівноважувати свої бажання показати, що вона опікується інтересами народу з реальною ситуацією в економіці. Адже економіка повинна забезпечувати реальний приріст, інакше матимуть місце інфляція та інші негативні наслідки", - пояснив він.

За його словами, твердження представників парламентської опозиції про те, що не було враховано їхніх правок, є безпідставними.

"Сказати, що жодної правки не було враховано - це перебільшення. Правки опозиції було враховано, зокрема, щодо зменшення дохідної частини бюджету: суттєво зменшені надходження від азартних ігор (президент обіцяв 8 млрд грн, а в бюджеті залишається 672 млн грн), також зменшений акциз на випуск тютюнових виробів та ввезення імпортованих товарів", - сказав він.

"Тобто якісь групи змогли пролобіювати вигідні їм правки", - додав Андрій Миселюк.

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