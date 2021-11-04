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Президент Грузії закликала зробити платним лікування для нещеплених від коронавірусу

  7   0 04.11.2021, 11:02 | Новости, Мир
Президент Грузії закликала зробити платним лікування для нещеплених від коронавірусу

Саломе Зурабішвілі

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі назвала «трагедією» епідситацію з коронавірусом, яка існує в країні, і закликала встановити платне лікування від COVID-19 для нещеплених громадян.

Про це повідомляє Ехо Кавказу.

За її словами, у Грузії дуже низькі темпи вакцинації, при тому що 99% пацієнтів реанімацій - це нещеплені громадяни.

Зурабішвілі вважає, що в ситуації, що склалася "винні всі" - і уряд, який має приймати "рішучіші кроки" для загальної вакцинації, і політичні партії, які проводять багатолюдні акції, і патріархія, оскільки священнослужителі "не засуджують антиваксерів" і не закликають вакцинуватись паству.

У зв'язку із ситуацією президент закликала уряд «вжити жорстких заходів» для поліпшення показників вакцинації. Зурабішвілі запропонувала запровадити COVID-паспорти для пропуску до громадських місць, встановити платне лікування від коронавірусу для нещеплених громадян, зробити обов'язковою вакцинацію для громадян із груп ризику.

Загалом від наслідків коронавірусу в Грузії з початку пандемії померло вже понад 10 тисяч жителів.

"Вечірні Вісті"

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