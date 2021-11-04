Новий антирекорд: в Україні виявили понад 27 тисяч випадків COVID-19 за добу

Минулої доби в Україні зафіксували 27 377 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це у Facebook повідомляє Міністерство охорони здоров'я (МОЗ), інформує UAINFO.org.

"За добу 03 листопада в Україні зафіксовано 27 377 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 1 787, медпрацівників - 426)", - йдеться в повідомленні.

За минулу добу померли 699 пацієнтів, одужали - 12 464. Госпіталізовано - 5 472 особи.

За весь час пандемії в Україні підтверджено 3 006 463 випадки COVID-19, одужали - 2 479 138 осіб. Зафіксовано 70 146 летальних випадків.

Водночас за останню добу в Україні вакциновано проти коронавірусу 299 272 людини. Одну дозу отримали 212 968 людей, повністю імунізовані - 86 304 людини.

Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплено 10 895 720, з них отримали одну дозу - 10 895 718 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 7 682 891 людина (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 18 578 609 щеплень.

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