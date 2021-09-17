"Давно назрівало": мешканець Сумщини пояснив убивство 3-річного сина "помстою" (відео)

Хлопчика знайшли мертвим у день, коли йому мало виповнитися 4 роки / Скріншот

Підозрюваний у вбивстві власного 3-річного сина, якого знайшли мертвим з пакетом на голові у лісосмузі на Сумщині, дав свідчення й зізнався у вчиненому злочині.

Про це йдеться у сюжеті ТСН, інформує УНІАН.

Матір загиблого Олексійка заявила, що у її чоловіка були психічні розлади. Хоча, за твердженням дирекції садочка, який відвідувала дитина, ознак хвороб дорослий не мав. Також педагогам невідомо про довідки, які засвідчували б якісь розлади у чоловіка.

Сусіди переконують, що сім'я здавалася цілком нормальна. Матір Олексійка доглядала за наймолодшою дитиною, тому хлопчика покидала на чоловіка.

Чоловік із Глухова зізнався у вбивстві трирічного сина

"Дітей він завжди на руках носив. Така сім'я була - ні крику, нічого", - вважають знайомі родини.

Привітно про батька відгукуються й у садочку, оскільки саме він постійно забирав Олексія додому. А ось сам підозрюваний зізнався, що вже давно обмірковував вбивство сина.

"Це вже давно назрівало, ще рік тому хотів вивезти і залишити, але не залишив. Помстився йому за молодшого брата. Він його два рази мало не скалічив, мало не розбив голову", - заявив чоловік.

Наразі з підозрюваним працюють слідчі. Експерти встановлюють причину смерті Олексійка. У день, коли знайшли його тіло, хлопчику мало виповнитися 4 роки.

Подробиці трагедії

Тіло малого Олексійка виявили у лісосмузі неподалік Глухова Сумської області у ході масштабної пошукової операції.

Відомо, що його батько перед трагедією забрав дитину з садочка і зник на добу.

У поліції уточнили, що чоловік вивіз дитину у ліс, зв'язав йому руки й накинув на голову пакет. Після смерті Олексія той поїхав додому.

Підозрюваного затримали та доставили до відділу поліції.

УНІАН